哈萨克斯坦企业逾1.15万种产品可用于能源和公用事业现代化项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在通过“能源和公用事业部门现代化”国家项目，提前形成对国产建筑材料、设备及工程产品的长期需求，为新建企业、扩大现有产能以及推动进口替代创造条件。

该项目办公室表示，这一机制有助于降低投资风险，并为生产市场需求较高的产品提供明确预期。

项目办公室指出，“能源和公用事业部门现代化”国家项目不仅是一项大规模基础设施更新计划，也是一项工业发展举措。企业可提前评估未来市场需求，并通过包销合同获得更稳定的采购保障，从而增强扩大生产投资的信心。

根据测算，仅首批50个供热管网改造项目所需产品总额就达到328亿坚戈。哈萨克斯坦工业和建设部数据显示，国内企业目前能够供应其中约75%的产品，价值约246亿坚戈。

其余82亿坚戈的需求尚未由国内生产覆盖，这部分市场可用于投资新建生产项目、扩大现有企业以及推动进口产品本地化生产。

截至2029年，哈萨克斯坦已对20类商品的需求作出预测。其中，需求较大的产品包括1298种金属管材及管件、809种电缆电线产品、771种混凝土和沥青混凝土混合料、749种轧制金属产品、685种管道配件、629种钢筋混凝土构件以及548种聚合物管材。

仅通用建筑材料一类就涉及3364种产品，为生产商提前规划未来数年的投资和产能提供了依据。

包销合同是这一模式的重要组成部分。通过提前确定产品采购义务，企业在建设新工厂、更新设备或扩大产能时，可获得更加稳定的市场预期。

目前，哈萨克斯坦生产商名录中已收录409家企业，其生产的11590种产品可用于该国家项目。围绕大型基础设施建设项目，哈萨克斯坦正在逐步形成国内生产协作体系。

从本地化水平看，室内装饰材料目前可满足约30%的国内需求，防水材料为35%，电缆电线产品为45%，泵类设备为49%，轧制金属产品为52%。这些领域仍具有较大的投资和本地化生产潜力。

项目还设有电子采购平台，用于连接生产企业和承包商。平台依据АГСК-3建筑编码自动匹配商品，因此生产商需及时为产品配置相应代码，以便系统在出现采购需求时自动向采购方推荐。

项目办公室表示，与主要依靠税收优惠吸引投资的部分地区国家相比，哈萨克斯坦正在逐步构建具有稳定需求的长期国内市场。可预测的采购规模有望成为推动新建生产项目、加快本地化以及将公共投资留在国内经济体系中的重要动力。

“能源和公用事业部门现代化”国家项目实施期截至2029年，目标是将全国公用事业基础设施磨损率降至40%，并将事故发生率降低20%。