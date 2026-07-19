哈萨克斯坦冶金产业：274家企业助力国家经济多元化发展

冶金产业为建筑、机械制造、能源、交通及国防工业等关键领域提供基础材料，为国家经济的进一步发展和多元化奠定了坚实基础。

目前，冶金产业在哈萨克斯坦制造业总产值中占比超过40%。根据2026年上半年统计数据，哈萨克斯坦制造业产值同比增长9.8%，达到16.2万亿坚戈，其产值规模已超过矿业。数据显示，去年制造业在国民经济中的占比为13%，而矿业为11.9%。

冶金部门不仅贡献了非原料出口的很大一部分份额，还在工业潜力巨大的地区发挥着保障就业的关键作用。目前，哈萨克斯坦共有274家企业在从事钢材、铁合金、铜、铝、锌及其他产品的生产。

Фото: Саноат ва қурилиш вазирлиги

据工业和建设部消息，该行业的主要生产基地集中在卡拉干达州、巴甫洛达尔州、东哈萨克斯坦州、阿克托别州、库斯塔奈州及乌勒套州。仅去年一年，这些企业就生产了价值19万亿坚戈的产品。

工业生产指数增长了1.2%，其中黑色冶金业增长4.3%。人才是冶金产业的核心力量，目前该领域企业拥有超过20万名从业人员。正是这些劳动者的知识、经验与专业能力，确保了行业的稳健运行、生产的发展以及尖端技术的引入。

工业和建设部在向冶金工作者致以节日祝贺时表示，冶金人通过忠诚、勤奋的工作和高超的职业水平，为提升哈萨克斯坦的工业潜力和推动国家经济发展做出了巨大贡献。