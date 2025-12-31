中文
    12:13, 31 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦失业率降至4.6% 今年新增30万年轻劳动力

    哈萨克国际通讯社讯）劳动和社会保障部部长斯维特拉娜·扎克珀娃31日发文表示，今年以来，哈萨克斯坦通过实施一系列综合性促进就业措施，将失业率降至4.6%。与此同时，约30万名年轻专业人才进入劳动力市场。

    жұмыспен қамту
    Фото: Gov.kz

    扎克珀娃指出，年初以来，全国已有82万余人实现就业。在各项积极就业政策的推动下，近29.6万人获得相关保障。其中，9,239名社会脆弱群体公民获得了相当于400倍按月计算指数的资助，用于启动创业项目。此外，超过47.8万名哈萨克斯坦公民接受了职业技能培训、职业倾向指导等补充性就业支持。

    她还强调，今年哈萨克斯坦对相关规范性法律文件进行了修订，旨在强化雇主在设立补贴性岗位方面的责任。这些新规将有助于提高办事流程的透明度，提升预算资金使用效率，并确保参与国家支持计划的公民能够实现真实、可持续的就业。

    扎克珀娃表示，在国家资格体系发展框架下，2025年共制定和更新了132项职业标准，覆盖1100多个专业方向，其中包括600个技术工人岗位。这将为今后培养劳动力市场急需的高素质人才提供有力保障。

    【编译：阿遥】

