哈萨克斯坦渔业投资项目总额达600亿坚戈

据哈萨克斯坦农业部渔业委员会主席谢热克·塞尔马甘别托夫在奇姆肯特举行的首届国际节庆活动“AUYL FEST：渔业经济”期间介绍，目前哈萨克斯坦正在实施40个水产养殖项目，总投资额为600亿坚戈。预计新项目投产后，全国每年将新增3万吨饲料产能和1.4万吨鱼类产量。

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塞尔马甘别托夫指出，哈萨克斯坦渔业近年来保持积极发展势头。自2021年启动渔业发展规划以来，全国专业渔业经营主体数量已增长逾2.5倍，达到700家。

同期，全国水产品产量已由每年9000吨提升至2.6万吨，私人投资规模也持续扩大。

数据显示，2021年至2025年间，哈萨克斯坦共实施95个鱼类养殖及加工项目，总投资约260亿坚戈。这些项目年总产能超过2万吨，并创造约1200个就业岗位。

官方表示，推动行业增长的重要支撑之一是国家出台的《水产养殖法》及配套扶持政策。

根据现行政策，哈萨克斯坦政府可补贴饲料采购成本的30%，鱼苗、药品及种鱼采购成本的50%，新建或扩建饲料厂、池塘养殖场、循环水养殖系统及育苗场投资成本的25%，以及打井费用的50%。

此外，在2024年至2025年期间，全国已有10家水产养殖企业获得总额57亿坚戈贷款支持。

塞尔马甘别托夫表示，今年农业部还将推出新的融资计划，为水产养殖企业补充流动资金提供贷款支持，年利率为5%，期限最长18个月；投资类项目贷款利率为6%。相关计划将在近期正式启动。

值得一提的是，此次在奇姆肯特举行的论坛吸引了来自挪威、日本、美国、中国等国的行业专家与企业代表参加。与会者围绕水产养殖创新技术应用，以及到2030年前吸引外资推动行业发展等议题进行了讨论。

【编译：达娜】