哈萨克斯坦农业产值7年几乎翻番 粮食与油料作物产量创高位
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦农业部消息报道，过去七年间，哈萨克斯坦农业总产值几乎实现翻番，从 2019年的5.2万亿坚戈增长至2025年的9.8万亿坚戈。这一成绩主要得益于国家持续推进农业工业综合体发展战略以及一系列综合性扶持措施。
农业部指出，大规模财政支持对行业增长起到了关键作用。近年来，通过提供总额 达1万亿坚戈的优惠贷款，农业部门连续两年取得创纪录成绩，进一步证明了农业领域的稳定性与发展潜力。同时，农业技术装备水平不断提升，现代农业技术、优质种子和化肥使用量持续增加，也推动了农业生产效率的提高。
在金融支持方面，约 1.4万家农业生产者获得了优惠贷款，这不仅扩大了农民获得融资的覆盖范围，也提高了农业经营主体的生产规划能力和履约纪律。
粮食与油料作物产量保持高位
在种植业方面，2025年哈萨克斯坦农业生产表现亮眼。全国平均单产达到 每公顷16.3公担，全年共收获 2590万吨粮食（净重），其中 小麦产量为1930万吨。
同时，多种作物产量创下新纪录。2025年油料作物产量达到 490万吨，豆类作物产量 100万吨。此外，全国收获 280万吨土豆、370万吨蔬菜以及250万吨瓜类作物。
棉花生产也取得显著成果，全年产量达到 46.6万吨，单产 每公顷32公担，创 18年来最高水平。
与此同时，政府持续推进种植结构多元化改革。近年来，小麦单一作物种植面积减少近 90万公顷，而豆类作物种植面积增加 27.5万公顷，高附加值油料作物种植面积增加 超过100万公顷。在规模化农场中，土豆种植面积也增加 1.25万公顷。
农业技术更新明显加快
国家扶持政策还推动了农业技术升级。2025年，全国化肥使用量达到 180万吨，比2024年增加 50万吨；优质（精英）种子占比从 9.5%提升至11.6%。
农业机械更新速度同样明显加快。2025年农业机械租赁规模首次达到 2500亿坚戈，使农业机械设备更新率在两年内显著提升，农机设备整体磨损率从 90%降至70%。
当年农民共购买 2.5万台农业机械，高于2024年的 2.2万台，机械更新率从 5.5%提高到6.5%。
食品加工业持续增长
农业生产增长也带动了食品加工业发展。2025年哈萨克斯坦食品工业产值达到 3.9万亿坚戈，同比增长 8%（2024年为3.3万亿坚戈）。与2019年的 1.7万亿坚戈相比，食品工业规模已 增长2.3倍。
目前，食品生产在制造业结构中的占比达到 13%，在全国工业总产值中的占比为 6%。
多种食品产量也显著增加。其中：
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黄油产量增长 2倍
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植物油增长 1.9倍
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奶酪和凝乳增长 1.7倍
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香肠制品增长 43.3%
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巴氏奶增长 16.4%
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面粉增长 10.7%
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意大利面增长 1.4%
国内市场供应充足 价格保持稳定
目前，哈萨克斯坦 24类主要食品的国内供应自给率达到80%至100%以上。为稳定社会重要食品价格，各地区已通过合同储备 24.69万吨农产品，包括土豆、洋葱、卷心菜和胡萝卜，并通过商超、社会商店以及社会企业销售网络以优惠价格投放市场。
截至 3月11日，已投放 15.34万吨农产品，其中包括 8.99万吨土豆、1.74万吨洋葱、2.2万吨胡萝卜和2.41万吨卷心菜。
官方统计显示，社会重要食品价格指数总体保持稳定。政府持续监控市场价格，并确保相关商品 零售加价不超过生产价格的15%。
农产品出口创十年新高
随着农业生产规模扩大和产品附加值提升，农业出口也实现显著增长。近年来，哈萨克斯坦农工综合体产品出口额 首次突破70亿美元，同比增长 37%，为近十年来最高水平。
充足的粮食产量不仅能够满足国内需求，也为扩大出口创造了条件。2024—2025销售年度，哈萨克斯坦粮食出口量达到 1530万吨，较上一年度同期的 960万吨增长近 60%，创下 近20年来最高出口纪录。
【编译：达娜】