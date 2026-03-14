哈萨克斯坦农业产值7年几乎翻番 粮食与油料作物产量创高位

农业部指出，大规模财政支持对行业增长起到了关键作用。近年来，通过提供总额 达1万亿坚戈的优惠贷款，农业部门连续两年取得创纪录成绩，进一步证明了农业领域的稳定性与发展潜力。同时，农业技术装备水平不断提升，现代农业技术、优质种子和化肥使用量持续增加，也推动了农业生产效率的提高。

在金融支持方面，约 1.4万家农业生产者获得了优惠贷款，这不仅扩大了农民获得融资的覆盖范围，也提高了农业经营主体的生产规划能力和履约纪律。

粮食与油料作物产量保持高位

在种植业方面，2025年哈萨克斯坦农业生产表现亮眼。全国平均单产达到 每公顷16.3公担，全年共收获 2590万吨粮食（净重），其中 小麦产量为1930万吨。

同时，多种作物产量创下新纪录。2025年油料作物产量达到 490万吨，豆类作物产量 100万吨。此外，全国收获 280万吨土豆、370万吨蔬菜以及250万吨瓜类作物。

棉花生产也取得显著成果，全年产量达到 46.6万吨，单产 每公顷32公担，创 18年来最高水平。

与此同时，政府持续推进种植结构多元化改革。近年来，小麦单一作物种植面积减少近 90万公顷，而豆类作物种植面积增加 27.5万公顷，高附加值油料作物种植面积增加 超过100万公顷。在规模化农场中，土豆种植面积也增加 1.25万公顷。

农业技术更新明显加快

国家扶持政策还推动了农业技术升级。2025年，全国化肥使用量达到 180万吨，比2024年增加 50万吨；优质（精英）种子占比从 9.5%提升至11.6%。

农业机械更新速度同样明显加快。2025年农业机械租赁规模首次达到 2500亿坚戈，使农业机械设备更新率在两年内显著提升，农机设备整体磨损率从 90%降至70%。

当年农民共购买 2.5万台农业机械，高于2024年的 2.2万台，机械更新率从 5.5%提高到6.5%。

食品加工业持续增长

农业生产增长也带动了食品加工业发展。2025年哈萨克斯坦食品工业产值达到 3.9万亿坚戈，同比增长 8%（2024年为3.3万亿坚戈）。与2019年的 1.7万亿坚戈相比，食品工业规模已 增长2.3倍。

目前，食品生产在制造业结构中的占比达到 13%，在全国工业总产值中的占比为 6%。

多种食品产量也显著增加。其中：

黄油产量增长 2倍

植物油增长 1.9倍

奶酪和凝乳增长 1.7倍

香肠制品增长 43.3%

巴氏奶增长 16.4%

面粉增长 10.7%

意大利面增长 1.4%

国内市场供应充足 价格保持稳定

目前，哈萨克斯坦 24类主要食品的国内供应自给率达到80%至100%以上。为稳定社会重要食品价格，各地区已通过合同储备 24.69万吨农产品，包括土豆、洋葱、卷心菜和胡萝卜，并通过商超、社会商店以及社会企业销售网络以优惠价格投放市场。

截至 3月11日，已投放 15.34万吨农产品，其中包括 8.99万吨土豆、1.74万吨洋葱、2.2万吨胡萝卜和2.41万吨卷心菜。

官方统计显示，社会重要食品价格指数总体保持稳定。政府持续监控市场价格，并确保相关商品 零售加价不超过生产价格的15%。

农产品出口创十年新高

随着农业生产规模扩大和产品附加值提升，农业出口也实现显著增长。近年来，哈萨克斯坦农工综合体产品出口额 首次突破70亿美元，同比增长 37%，为近十年来最高水平。

充足的粮食产量不仅能够满足国内需求，也为扩大出口创造了条件。2024—2025销售年度，哈萨克斯坦粮食出口量达到 1530万吨，较上一年度同期的 960万吨增长近 60%，创下 近20年来最高出口纪录。

【编译：达娜】