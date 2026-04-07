哈萨克斯坦强化油气产业本地化 三大巨头采购结构优化

据悉，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）生态与自然资源委员会当天举行专题会议，重点审议提高上述三家公司在受控采购中“哈萨克斯坦制造”占比的问题。

阿克巴若夫在会上指出，推动工业潜力提升、支持本国生产并扩大本地化比例，是国家社会经济发展的优先方向之一。

—为此，能源部会同NCOC、KPO及TCO开展了大量工作。2025年的合作成果主要体现在四个方面：第一，完善招标程序，明确向哈萨克斯坦生产商倾斜；第二，设定具体的本地化比例目标指标，为该领域发展奠定制度基础；第三，与国内生产商签署总额达358亿坚戈的长期合同；第四，在油气机械制造论坛期间，同本国生产商和服务供应商签署了一系列合作文件，-他说。

据他介绍，为评估相关措施的实施效果，能源部对包括大型油气公司在内的资源开采企业采购活动进行了审计。数据显示，截至2025年底，哈萨克斯坦油气行业采购总额达到4.6万亿坚戈，其中本地产值为3万亿坚戈，占比65.1%。三大运营商（TCO、KPO、NCOC）在商品、工程及服务采购总额中的占比为60.8%。具体情况如下：

北里海作业公司（NCOC）：采购总额4533亿坚戈，其中本地产值3181亿坚戈，占比70.1%；

卡拉恰甘纳克石油作业公司（KPO）：采购总额6028亿坚戈，其中本地产值3676亿坚戈，占比61%；

田吉兹雪佛龙（TCO）：采购总额1.7809万亿坚戈，其中本地化份额9090亿坚戈，占比51.0%。

阿克巴若夫强调，各大运营商需在年底前持续提升采购中的本地化比例，并确保实现既定发展计划中的各项目标指标。

【编译：阿遥】