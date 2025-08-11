农业部：牛羊马存栏量齐增 政府500亿坚戈推动产能提升

统计数据显示，全国畜牛存栏总数达880万头，同比增长8.3%。其中，奶牛存栏450万头，增幅达16.3%；犊牛数量为270万头，同比增长17.5%。

小畜（绵羊和山羊）存栏量为2150万只，同比增长0.8%；羔羊出生量达760万只，同比增加4.8%。

马匹总数为470万匹，同比增长4.7%；马驹出生量达100万匹，同比增加8.1%。

今年1月至6月，全国肉类总产量为52.99万吨，同比增长1.5%。其中，牛肉产量18.23万吨，羊肉5.64万吨，马肉6.93万吨。

农业部表示，肉价上涨受到多重因素推动，包括公共服务、能源、饲料及燃料成本上升，以及出口需求旺盛。2025年前五个月，哈萨克斯坦出口牛肉1.23万吨，同比增长2.4倍；出口羊肉9200吨，同比增长2.6倍。

目前，全国共有300个大畜育肥场和15个小畜育肥场，总容量可容纳53.4万头牲畜。但受制于购入幼畜资金不足和银行贷款成本高，育肥场的利用率仅为34%。

为此，政府自7月30日起启动年利率5%的优惠贷款计划，供育肥场购买幼畜、饲料及燃料使用，并为此拨款500亿坚戈，目标是将利用率提升至60%以上。

此外，未来还将推出“Игілік”项目，提供年利率6%的贷款，用于引进优质牲畜和改善品种结构。

农业部表示，这些措施旨在提高畜牧业产量、稳定市场价格，并为居民提供更多优质肉类产品。

值得一提的是，根据各州政府提供的数据，目前全国粮食仓储设施总容量为3090万吨。其中，持牌粮食接收企业的运营仓储容量为1350万吨，农业生产者自有仓储容量为1740万吨。结合往年剩余库存，这一总容量足以满足今年粮食收储需求。

【编译：阿遥】