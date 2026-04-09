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    21:57, 09 四月 2026 | GMT +5

    农业部：1-2月粮食产值达6650亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）据农业部消息，哈萨克斯坦今年前2个月粮食产值达6650亿坚戈。

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    Фото: Saudagovkz

    农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫在部委会议上表示，国内部分地区未能达到既定指标。

    报告称，为稳定物价，各地区拨款425亿坚戈设立稳定基金，并拨款782亿坚戈用于“流通机制”。淡季期间，共储备了24.7万吨农产品（土豆、洋葱、卷心菜、胡萝卜）。然而，在某些情况下，市场干预措施未能及时实施，影响了这些措施的有效性。

    数据显示，今年1-2月，粮食产值达6650亿坚戈，实际产量完成率达到111.9%（计划完成率为104.3%）。然而，包括西哈萨克斯坦州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、乌勒套州和阿拉木图市在内的多个地区未能完成计划。

    会议最后，部长指示各地方政府采取紧急具体措施，在短时间内稳定物价并提高产量。优先事项包括：根据初步合同及时采购蔬菜产品；与南部地区达成协议，提前交付蔬菜；以及采取措施有效利用和补充稳定基金。

    - 粮食安全和价格稳定是政府重点关注的问题。为此，各级政府应系统性地开展工作，防止价格上涨，确保国内市场供应不间断。-农业部长说。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 统计 经济 粮食
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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