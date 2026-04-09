农业部：1-2月粮食产值达6650亿坚戈

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫在部委会议上表示，国内部分地区未能达到既定指标。

报告称，为稳定物价，各地区拨款425亿坚戈设立稳定基金，并拨款782亿坚戈用于“流通机制”。淡季期间，共储备了24.7万吨农产品（土豆、洋葱、卷心菜、胡萝卜）。然而，在某些情况下，市场干预措施未能及时实施，影响了这些措施的有效性。

数据显示，今年1-2月，粮食产值达6650亿坚戈，实际产量完成率达到111.9%（计划完成率为104.3%）。然而，包括西哈萨克斯坦州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、乌勒套州和阿拉木图市在内的多个地区未能完成计划。

会议最后，部长指示各地方政府采取紧急具体措施，在短时间内稳定物价并提高产量。优先事项包括：根据初步合同及时采购蔬菜产品；与南部地区达成协议，提前交付蔬菜；以及采取措施有效利用和补充稳定基金。

- 粮食安全和价格稳定是政府重点关注的问题。为此，各级政府应系统性地开展工作，防止价格上涨，确保国内市场供应不间断。-农业部长说。

【编译：小穆】