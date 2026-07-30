农业部：1~7月食品生产增长14.7% 产值达2.1万亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫日前主持召开专题会议，研究2026年1至7月农工综合体经济增长情况，并部署下一阶段重点工作。

据农业部新闻处消息，农业部副部长阿扎特·苏丹诺夫在会上表示，今年上半年，哈萨克斯坦农业总产值同比增长4.4%，达到2.2万亿坚戈，全国各地区均实现增长。

阿依达尔别克·萨帕若夫表示，今年前7个月农业实际产出指数应继续保持增长。国家已为农业发展创造了必要条件，各地区当前的主要任务是充分发挥自身优势，高效组织各项工作，确保实现既定目标。

会议重点讨论了农产品加工业发展情况。数据显示，今年上半年，哈萨克斯坦食品生产同比增长14.7%，产值达到2.1万亿坚戈；饮料生产同比增长4.4%，产值达5950亿坚戈。

与此同时，会议指出，部分地区食品生产实际产出指数未达到预期目标。有关地方政府代表分析了原因，并汇报了下一步改进措施。

会议最后，阿依达尔别克·萨帕若夫要求各地政府进一步加强对农产品加工企业的月度监测，采取切实措施推动停产企业恢复生产，及时解决企业流动资金保障问题，确保完成2026年1至7月各项目标任务。

他说：“必要时，要针对每一家存在困难的企业开展‘一企一策’帮扶，及时解决问题，避免拖延。最重要的是，决不能让增长势头放缓。完成既定任务所需条件已经具备，关键在于抓好落实。”

会议还吸引了金融机构负责人、农业部相关司局负责人以及各州副州长参加。