农业部：2026年鱼类价格将下降10%—12%

他说，此前鱼类并未列入社会意义商品清单，如今正在被纳入，但仅限于五种主要、消费量大的淡水鱼类，即：白条鱼、鲂鱼、鲶鱼、赤眼鳟、胖头鱼。

- “这些是居民日常消费最广泛、最应保持可及性的鱼类。至于价格昂贵的鲟鱼、三文鱼等品种，不适宜纳入社会意义商品范围，因为其成本过高。” - 他说。

渔业委员会主席指出，近年来国家对鱼类养殖业提供了大量支持，如今到了让公众从中受益的阶段。

他介绍，今年鲤科鱼类产量约为2万吨，明年应提高到3万吨。随着上市量增加以及养殖企业数量增长，预计列入社会意义商品清单的鱼类价格将下降10%—12%。

- “《水产养殖法》通过后的短短四个月内，养鱼户数量迅速增加。这些新企业的产品将于明年陆续进入市场，而价格变化也将在这一时期体现出来。” - 他说。

与此同时，他还表示，全国鱼类养殖业正在快速扩张。自2021年以来，渔业补贴规模增长了7倍，并在2025年达到35亿坚戈。

过去四年间，鱼类养殖场数量增长4倍，已达到650家。

渔业产能在多地快速提升，其中突厥斯坦州年产4,300吨，阿拉木图州3,700吨，东哈州2,000吨，江布尔州1,800吨。

仅2025年前10个月，全国共养殖约12,200吨鱼类。

