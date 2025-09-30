农业部：620万公顷收回土地已移交新使用者

自2025年初以来，农业部土地资源管理委员会在210万公顷范围内进行了1497次突击检查。结果共开具1112份整改通知（涉及160万公顷），已有35.79万公顷 开始开发。

目前法院正在审理4.49万公顷 土地的强制收回案件。根据计划，2025年应收回200万公顷，截至目前已返还167万公顷。

根据国家元首的指示，所有收回土地须在2026年年中之前全部投入生产，用于吸引投资、创造就业，并缓解牧场短缺问题。农业部已制定土地再分配计划，下发各地区，明确优先保障农村居民对牧场用地的需求。

农业部表示，土地政策改革的重点之一是推进数字化转型，覆盖土地分配、监管与使用的全过程。相关修改建议已提交至《土地法典》，包括：

取消土地委员会在确定中标者环节的职能；

消除人为因素影响；

引入透明的自动评分竞标机制；

将竞标时间缩短近一半。

此外，政府正在建设统一的数字化农业土地公开地图。目前，已完成1.97937亿公顷土地的数字化，预计将在2025年底前全面完成。届时，所有土地使用者都可在线查询土地的状态、权属、用途及使用历史。

【编译：达娜】