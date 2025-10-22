农业部副部长：收割季接近尾声

据他介绍，今年粮食总收获面积为2360万公顷。其中，粮食和豆类作物种植面积超过1600万公顷。

- 收获季准时开始。农民获得了充足的必要设备、燃料和资金支持。目前，全国已收获1580万公顷粮食作物，占粮食作物总产量的98.4%，平均单产为每公顷16.8公担。共计脱粒粮食2640万吨。因此，预计今年的粮食收获将创下历史新高。-苏勒坦诺夫说。

农业部副部长表示，小麦已收获面积超过1200万公顷（占98.8%），谷物产量约2000万吨。大麦和燕麦已收获420万吨，产量也达到99%。

此外，玉米收获面积达12.7万公顷（占72.8%），脱粒产量达83万吨。在种植面积多样化工作中，粮食、豆科作物和油料作物种植得到了特别关注。目前，这方面的成果已显著：豆科作物收获面积达77.3万公顷（占99%），产量首次突破100万吨。

预计油籽产量也将创下约400万吨的纪录。迄今为止，已收获270万公顷（占68%）的油籽，种植面积达320万吨。

苏勒坦诺夫指出，农业产量的提高不仅能增加农民的收入，还能让他们提前为下一季做好准备。

此外，全国已收获13万公顷马铃薯（占99%），产量达290万吨。蔬菜收获面积达12.9万公顷（占99%），产量达390万吨。园艺作物的收获工作已全部完成，9.4万公顷的收获面积，产量达260万吨。

