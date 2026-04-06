农业部副部长会见巴驻哈大使馆 巴西科技成果商业化经验受关注

双方就农工综合体领域双边协作现状及发展前景交换意见，重点探讨推动畜牧业发展的相关热点议题。

会谈指出，两国农产品贸易额已达8950万美元，同比增长10%。

别尔达林详细介绍了根据国家元首指示制定的畜牧业发展综合规划。

—此规划框架下，我们启动了一项新型优惠贷款计划，专项用于支持畜牧业发展，年利率仅为6%。贷款资金将主要流向增加牲畜头数及提升农场生产效率。该计划将成为政府支持广大农业从业者的重要工具，预计为畜牧业蓬勃发展注入强劲动力，-别尔达林表示。

会谈期间，双方对技术合作给予高度关注。特别是哈萨克斯坦国家农业科学教育中心表达了与巴方深化伙伴关系的浓厚兴趣。在此方向下，双方计划共同研究巴西农业科学体系，学习其科技成果商业化先进经验，并就完善哈萨克斯坦农业科学提出针对性建议。

双方还讨论了派遣哈萨克斯坦专家学者赴巴西实习、依托巴西农业研究公司下属研究所开展联合研究、推动技术转移，以及通过共同出资方式引进巴西专家等事宜。

此外，双方表示愿在多个领域推进合作伙伴关系，包括：借鉴巴西经验建设现代化禽畜养殖场；发展粮食储存与加工系统；推动农业机械化；以及培养和培训能熟练操作现代化农机的高素质人才。

【编译：阿遥】