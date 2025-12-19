农业部：牲畜存栏数量持续增长

具体而言，牛存栏增长了2.7%，达到830万头。与此同时，犊牛的数量为280万头，较去年同期增长了17.8%。马存栏增长了6.9%，达到440万匹，其中马驹的数量为100万匹（增长8.8%）。骆驼存栏增长了6.3%，达到30万头，其中骆驼驹的数量达到5.38万头，增长5.9%。

家禽数量增长8.8%，达到4850万只。绵羊存栏与去年持平，为1960万只；羔羊数量达到770万只，增长5%。

报告期内，全国各类肉类产量共计102.16万吨，较2024年预期产量增长3%。其中，牛肉产量为35.88万吨（2024年预期产量为35.14万吨），羊肉产量为11.18万吨（10.91万吨），马肉产量为14.68万吨（14万吨），禽肉产量为33.71万吨（32.63万吨），其他肉类产品产量也已达到35万吨。

牛奶产量达到349.1万吨，较2024年同期（332.4万吨）增长5%。鸡蛋产量达到41.567亿枚，比上年（40.97亿枚）增长1.5%。

数据显示，哈萨克斯坦实际畜牧业生产总值指数为103.5%，产值达3.3万亿坚戈。

