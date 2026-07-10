托卡耶夫接见农业部长 要求进一步提升农业生产效率和出口潜力

会见期间，国家元首听取了关于今年上半年农工综合体发展成果的汇报。

萨帕若夫向总统介绍了农田种植结构调整、提高农民优惠贷款额度以及推动农业机械租赁等方面的工作进展。他表示，目前已采取一系列措施，力争将农工综合体加工产品占比提高至70%。

数据显示，2026年上半年，全国食品加工行业产值同比增长14.7%。农业实际产值指数增长4.4%，其中，种植业增长7.7%，畜牧业增长4.4%。

此外，萨帕若夫表示，农业出口规模和出口产品种类均有所增加。今年1月至4月，农工综合体产品出口额达到30亿美元，较去年同期的22亿美元增长36%。预计到今年年底，出口总额将提升至72亿美元。

萨帕若夫还重点汇报了落实总统指示制定的畜牧业发展综合规划实施情况。目前，覆盖不同类型农场的优惠融资体系已经建立。相关措施旨在增加牲畜数量，提高行业生产效率和肉类产品出口规模，同时重点支持放牧畜牧业发展。

为落实国家元首的重要指示，农业部已批准《2030年前兽医体系发展综合规划》。该规划包括完善兽医安全体系、扩大行业融资支持以及更新监管法律框架等内容。

萨帕若夫同时指出，农工综合体数字化转型工作正在持续推进。目前，基于“E-AOK”统一数字平台，各类国家信息系统和新型数字服务正在逐步整合。

据萨帕若夫介绍，根据预测，到今年年底，农业总产值预计增长5.9%，食品生产增长9.5%，饮料产量增长10.5%。全年农牧业固定资产投资额预计将达到2.2万亿坚戈。

国家元首就进一步提升农业生产效率、发展高附加值产业、扩大出口潜力以及保障国家粮食安全等方面提出了具体工作要求。