农业部长会见拉脱维亚驻哈大使 重点关注拓宽粮食出口通道

会见期间，双方围绕加强双边合作、扩大农工综合体领域互动等议题进行了深入交流。

最新统计数据显示，哈萨克斯坦与拉脱维亚之间的农产品贸易额已达5140万美元。其中，哈萨克斯坦对拉脱维亚出口的主要产品包括油菜籽、油粕、小麦、棉纤维以及各类谷物和油料作物，占据双边农产品贸易的较大比重。

萨帕若夫强调，拉脱维亚是哈萨克斯坦可靠且长期的合作伙伴。他指出，哈方高度重视扩大对拉脱维亚市场的出口规模，并致力于实现产品供应渠道多元化。

萨帕若夫表示，当前哈萨克斯坦农业保持稳定增长态势。去年，全国农业总产值增长5.9%，达到200亿美元。粮食产量连续第二年达到2700万吨，出口规模逐年扩大，未来在提升对外供应方面仍具有较大潜力。

物流合作成为此次会谈的重点议题之一。拉脱维亚在谷物和油料作物仓储及转运领域被视为重要战略合作伙伴，为哈萨克斯坦产品进入欧盟及北欧市场提供了关键通道。波罗的海方向正逐步成为哈萨克斯坦推进出口路线多元化的重要支点。

2025年，哈萨克斯坦经波罗的海国家港口出口粮食共计80.2万吨，其中44.12万吨通过拉脱维亚里加自由港和利耶帕亚港发运。此外，哈萨克斯坦粮食合同公司还通过利耶帕亚港向摩洛哥出口小麦超过5.8万吨。

鲁特卡大使介绍了拉方关注的重点合作方向。双方就发展水产养殖、农产品加工、兽医合作、经验交流、设立合资企业以及农业科研与育种领域互动等议题交换了意见。

【编译：阿遥】