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    11:15, 10 9月 2024 | GMT +6

    农业部长会见土耳其企业高层 讨论农产品深加工项目实施进展

    农业部长会见土耳其企业高层 讨论农产品深加工项目实施进展
    Фото: 农业部

    哈萨克国际通讯社讯）9月9日，哈萨克斯坦农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫与土耳其“Tiryaki Holding”公司访问团举行会晤，双方就谷类和豆类作物深加工项目的实施进展进行了深入交流。

    萨帕若夫在会晤中表示，促进农产品深加工始终是哈萨克斯坦农业部的重点工作之一。

    -我们愿意与贵公司合作，全力支持类似项目。为此，哈萨克斯坦已创造了所有必要条件，并为投资者提供了具体而实在的支持措施。-他强调。

    “Tiryaki Holding”公司总经理埃赫迈特·蒂里亚基奥卢在会谈中指出，自哈萨克斯坦农业代表团访土后，许多土耳其企业对投资哈萨克斯坦农业部门产生了浓厚的兴趣。

    据悉，Tiryaki Holding于2023年启动了小麦和豌豆深加工项目，旨在在哈萨克斯坦本土生产高附加值产品。该项目总投资额为4亿美元，分两个阶段实施，预计项目投产后，产品将不仅供应国内市场，还将远销北美和欧盟国家。

    此外，双方还讨论了其他合作领域的前景。土方表示，有意在哈萨克斯坦建设冷鲜肉加工厂以及农药和除草剂生产设施。

    【编译：阿遥】

    标签:
    农业 投资 哈萨克斯坦与土耳其 食品
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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