    22:11, 27 11月 2025 | GMT +5

    哈伊农业部长举行会晤 聚焦贸易增长与投资项目

    哈萨克国际通讯社讯）据农业部新闻处消息，27日，农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫在莫斯科与伊朗农业部部长古拉姆雷扎·努里·盖泽勒杰举行会谈。伊朗大型企业代表亦参与了此次会晤。

    Фото: gov.kz

    双方围绕扩大贸易、深化合作以及在农工综合体领域推进联合项目等议题进行了讨论。

    萨帕若夫指出，2023年贸易额曾出现下滑，但得益于与伊朗方面的密切互动，双边贸易迅速恢复并实现明显增长。去年情况显著改善，贸易额达到2.2亿美元，其中大麦出口量增长了两倍。

    这一增长趋势在今年继续保持。前九个月，双边贸易额达到2.491亿美元，同比增加一倍。其中，大麦出口增长了4.6倍，小麦供应量也有大幅提升。

    —两国农产品贸易保持稳定增长。我们愿进一步扩大与伊朗的贸易经济往来，并推进新的联合项目。农业领域潜力巨大，我们已准备好将贸易规模提升到新的水平。-萨帕若夫表示。

    伊朗仍是哈萨克斯坦谷物的主要市场之一。本销售年度（2024年9月至2025年8月），对伊朗的谷物供应量已超过100万吨，而上一销售年度仅为8.6万吨。今年前九个月出口量达到85.52万吨，价值1.697亿美元。

    会议特别讨论了扩大葵花籽油出口的问题。去年向伊朗出口了5900吨，目前哈萨克斯坦加工企业准备将年出口量提升至50万吨。实现这一目标的关键在于在库雷克港和阿克套港建设油脂灌装码头，以提高港口吞吐能力并优化物流。

    双方同样关注投资合作的发展。目前，两家合资企业已在哈萨克斯坦成功运营。同时，与Solico集团就阿拉木图州建设年产20万吨奶酪的加工综合体，以及薯片加工和儿童食品生产项目的谈判仍在推进。

    伊朗Kourosh食品工业公司则表达了在油料作物加工、家禽养殖及物流基础设施建设领域开展合作的兴趣。

    会谈结束时，双方表示将继续保持积极互动，推动农工综合体领域的长期合作伙伴关系。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 里海 贸易 粮食 伊朗 进出口
