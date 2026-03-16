12:35, 16 三月 2026 | GMT +5
农业部拟修订牛肉出口规则 中型养殖场将获配额
（哈萨克国际通讯社讯）据政务公开讨论门户网站发布的公告显示，农业部拟对国内牛肉出口规则进行修订。
据了解，根据新规，育肥场农户的经营环境有望得到明显改善。其中最核心的变化在于，过去主要由大型企业掌握的出口配额，今后将向中等规模养殖场全面开放。
文件指出，该草案旨在激励国内商品生产者，希望通过消除出口壁垒，为新的市场主体开辟发展空间。
需要明确的是，出口规模仍将与育肥场的生产能力（即牲畜存栏量）直接挂钩。根据文件规定，出口配额将按以下标准进行分配：
- 养殖能力5,000头以下：配额为1,000吨；
- 养殖能力10,000头以下：配额为2,000吨；
- 养殖能力15,000头以下：配额为3,000吨；
- 养殖能力20,000头以下：配额为4,000吨；
- 养殖能力50,000头以下：配额为10,000吨。
值得注意的是，过去的出口政策主要倾向于拥有自营肉类加工厂的企业。新规则实施后，即使育肥场（存栏量5,000头以上）没有自建屠宰车间，也可以通过与其他加工企业合作的方式，将产品销往海外市场。此外，对于拥有自有肉类加工厂的农场，其牲畜存栏量的最低门槛已下调至500头。
据悉，本次分配的牛肉出口总配额将维持在2万吨水平，有效期为6个月。
【编译：阿遥】