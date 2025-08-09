农业部：多家投资企业拟在哈境内建设化肥生产项目

在回应哈通社记者提问时，农业部指出，为降低对进口的依赖，哈萨克斯坦计划启动新的生产项目，对现有企业进行现代化改造，并向农民和化肥生产商提供一系列激励措施。例如，2024年，哈萨克氮公司（KazAzot）完成了一家现有工厂的技术升级，启动硫酸铵全流程生产，年产量将达到4万吨。此外，在工业和建设部的支持下，哈萨克斯坦正推进一批矿物化肥生产项目，旨在提升本国产能，满足国内市场对主要化肥品种的需求。

在建项目中，包括位于江布尔州的“欧化—卡拉套”（Еврохим-Қаратау）有限责任公司综合化肥生产基地，设计年产能为100万吨。哈萨克氮公司还计划在2026年前建成一座氨—尿素综合体，设计产能为50万吨硝酸盐和57.8万吨尿素。

目前，越来越多的投资商对在哈萨克斯坦开展此类项目表现出浓厚兴趣。自去年起，哈萨克斯坦已实施国产化肥预付补贴机制。根据该机制，政府提前将补贴资金划拨至生产商的专用账户，用于以优惠价格向农民供应化肥。农业部表示，这一模式为依托本地原材料发展矿物化肥生产创造了广阔机遇。

【编译：阿遥】