哈农业部：亚麻籽和扁豆前景看好 小麦市场仍处观望状态

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦农业部日前援引《谷物与油料作物·哈萨克斯坦》研究机构发布的市场分析称，目前国内谷物、油料和豆类作物市场整体交易活跃度仍处于较低水平，但亚麻籽和扁豆等品种仍具有较大的价格上涨潜力。

分析指出，目前小麦市场买卖双方普遍持观望态度，市场交易较为清淡。部分中低品质三级小麦价格小幅上涨，每公斤上涨约3坚戈，显示市场仍存在一定需求。

其中，面筋含量28%以上的优质三级小麦价格维持在每公斤115坚戈左右，而市场预计其潜在价格可达到145坚戈。因此，分析人士建议生产商暂缓销售，等待更有利的市场时机。

硬质小麦方面，尽管当前价格仍低于预期高位，但市场短期内缺乏明显上涨动力，专家建议适时出售。

油料作物方面，亚麻籽、葵花籽、油菜籽和大豆价格总体保持稳定，但当前价格与潜在高点之间仍存在较大差距。其中，亚麻籽当前价格约为每公斤218坚戈，而市场预计其价格上限可达到310坚戈。

因此，分析人士建议油料作物生产商在无资金压力情况下暂缓出售，仅在有实际需求时分批销售。

豆类作物中，扁豆依然是市场关注度最高的品种。分析显示，红扁豆当前价格约为每公斤127坚戈，潜在价格可升至265坚戈；绿扁豆当前价格约为每公斤170坚戈，而预期高点可达450坚戈。

专家指出，当前亚麻籽和扁豆是市场前景最被看好的两类作物，其现价与潜在价格之间存在较大空间。相比之下，谷物市场仍较为疲软，高品质小麦生产商可继续采取持货待售策略。