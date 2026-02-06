农业部推进“Е-АӨК”平台建设：整合农业信息 提升监管透明

根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的相关指示，农业部正推进“Е-АӨК”平台建设，旨在确保农业领域各类数据的真实性与可靠性。

该平台将整合行业内现有的信息系统，实现数据的集中化存储。在此基础上，将形成先进的商业智能（BI）分析系统，对行业主要指标进行系统、持续的监测。该系统不仅可提升补贴发放及政务服务流程的透明度，还将实现对关键绩效指标（KPI）的动态监控，并生成必要的即时和分析报告，为政府制定及时、科学的管理决策提供依据。

“Е-АӨК”平台建成后，将为各参与方带来多方面利好。例如，政府将获得涵盖生产、补贴和投资情况的可靠分析数据库；农户可有效减轻行政负担，明显提升获取政务服务和金融工具的便利度；金融机构则将拥有更加丰富的风险评估手段。

在平台运行过程中，国家将保留对相关数据的监管权。所有决策制定将严格遵循哈萨克斯坦现行法律，并坚持技术中立和公平竞争原则。

【编译：阿遥】