农业部：春播面积已达890万公顷

其中，粮食作物播种面积为550万公顷，油料作物230万公顷，饲料作物64.2万公顷，棉花16.6万公顷，蔬菜10.2万公顷，瓜类7.7万公顷，马铃薯9.3万公顷，甜菜2.2万公顷。

主要粮食产区播种工作目前正处于高峰阶段。

其中，阿克莫拉州已完成200万公顷播种；库斯塔奈州和北哈萨克斯坦州分别完成130万公顷播种。

南部及东南部地区播种进度同样较快，春季田间作业已接近尾声。江布尔州播种完成率达98.1%，杰特苏州达97.5%，阿拉木图州则完成96.1%。

目前，哈萨克斯坦农业领域共配备13.39万台拖拉机、约5600套高性能播种综合设备、7.14万台播种机以及18.85万套土壤耕作设备，全国共有70个服务中心为农业生产提供持续技术支持。

此外，保障农民获得化肥供应仍是今年春播工作的重点之一。

2026年哈萨克斯坦计划施用化肥230万吨。目前已签署140万吨化肥供应合同，其中120万吨已完成发运。

为提高化肥可负担性，哈萨克斯坦地方财政还在2026年安排563亿坚戈，用于化肥价格补贴。

【编译：达娜】