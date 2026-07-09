农业部：全国人均鱼类消费量升至7公斤

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部渔业委员会主席谢热克·塞尔马甘别托夫在中央通讯服务中心新闻发布会上表示，2025年，哈萨克斯坦鱼类产品市场规模达到10.65万吨，同比增长13%，人均鱼类消费量由4公斤增至7公斤，接近翻番。

塞尔马甘别托夫介绍，哈萨克斯坦政府于2021年4月批准实施《2030年前渔业发展规划》，重点通过加大对水产养殖业的支持力度，减轻天然水域资源压力，推动行业可持续发展。

根据规划，到2030年，哈萨克斯坦计划将鱼类养殖产量由7000吨提高至27万吨，国内鱼类消费量由6.7万吨增至13.4万吨，天然鱼类资源增加7%，达到23.7万吨。

数据显示，2025年全国捕鱼量为4.96万吨，养殖产量2.3万吨，出口2.1万吨，进口5.5万吨。

目前，全国共有537家渔业经营主体，从业人员约1.2万人。全国20处具有国际和国家级重要意义的水域共划分为368个渔业区块，其中270个已由127家自然资源使用者承包，另有95个区块尚未确定使用主体。在3390处地方水域中，已有1799处由1257家经营主体使用。

塞尔马甘别托夫表示，目前有关部门正就储备水域和渔业区块开展公开招标，计划于今年年底前新增公开招标360处水域和区块，其中包括287处地方水域以及73处国际和国家级水域。

目前，哈萨克斯坦共有73家水产品加工企业，总设计加工能力为每年12.6万吨，其中20家企业获得向欧盟出口水产品资格，产品出口至全球21个国家，涉及50个鱼类品种。2025年，全国水产品加工量达到3.7万吨，同比增长24%。

为进一步提升水产品深加工能力，政府还将实施多项扶持措施，包括对水产品加工企业减免70%的增值税，并向加工企业提供年利率5%的优惠流动资金贷款。