哈萨克斯坦制造业持续增长 推动经济结构转型

近年来，制造业保持稳定增长。自2024年起，制造业在国内生产总值中的占比达到11.9%，首次超过采矿业。到2025年，这一比例进一步提高至12.7%。统计数据显示，2025年制造业产值同比增长6.4%，其中机械制造业增长12.9%，化工工业增长9.8%，建筑材料行业增长9.7%，轻工业增长13.2%，橡胶和塑料制品增长7.6%，金属制品制造增长13.6%，冶金工业增长1.2%。

在具体行业中，冶金行业增长主要得益于铁合金、生铁和钢材产量的提升；机械制造业则受汽车、农业机械和电气设备生产增长带动；化工行业增长则与聚丙烯、磷酸铵和硝酸铵产量增加有关。与此同时，建筑材料和轻工业也保持良好发展势头。

为推动工业升级，2025年哈萨克斯坦实施了190个工业项目，总投资约1.5万亿坚戈，创造约2.25万个长期就业岗位。项目全面投产后，预计总产值将达到约2.3万亿坚戈，其中约8000亿坚戈产品用于出口，并实现约1.5万亿坚戈的进口替代。

同年，哈萨克斯坦还启动了10多种此前未在国内生产的产品制造，包括机车部件、工业涡轮零件、反渗透膜过滤器以及血糖仪等产品。此外，国内首次实现Pure-Pak液体产品纸包装生产，填补了相关产业空白。

目前，全国已设立17个特别经济区、66个工业区和34个小型工业区。其中，特别经济区内已实施558个项目，吸引外国投资约1.047万亿坚戈。此外，工业和建设部已签署27项投资协议，总金额达5.4万亿坚戈。

根据规划，2026年计划实施约200个工业项目，总投资约1.7万亿坚戈，预计创造约1.91万个就业岗位。同时，还将启动多种新产品生产，包括重型卡车、工程机械以及可再生能源设备等。

为保障制造企业发展，政府还实施了优先保障国内原材料供应机制。根据该政策，资源企业需优先满足国内需求后方可出口，并根据加工深度给予价格优惠。统计显示，2025年约有33家企业获得优惠供应的铜、铝、锌和铅等原材料，用于生产电缆、铝制品、门窗配件以及汽车电池等产品。

【编译：达娜】