阿拉木图旅游业投资显著增长 今年前九个月达1130亿坚戈

今年上半年，阿拉木图旅游业的地区生产总值达到5593亿坚戈，是去年同期的两倍，进一步凸显旅游产业在城市经济中的重要作用不断提升。

在城市住宿市场方面，阿拉木图酒店客房数量达到12,552间，同比增长8%；全市共有377家住宿机构运营，可同时接待22,768名游客。

自2025年初以来，阿拉木图旅游业在私人投资推动下新增34个项目，包括11家酒店、1处豪华露营地、1家胶囊酒店、18家旅舍以及3家度假基地，为城市旅游供给持续注入新活力。

与此同时，相关部门正对涉及6,794间客房的58个酒店建设项目，以及35个旅游设施的规划与建设项目进行持续监测，确保项目顺利推进。

阿拉木图市旅游局表示，投资增长为企业带来新机遇，有助于扩大旅游服务范围并推动现代服务标准的引入。未来重点将放在提高淡季运营效率、发展MICE（会议、奖励旅游、会议与展览）产业，以及提升面向国际游客的服务质量。

【编译：达娜】