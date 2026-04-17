克孜勒奥尔达州旅游业强劲增长 去年接待游客超21万人次

据克孜勒奥尔达州新闻处消息，去年当地旅游服务总产值达到32.88亿坚戈，同比增长42.8%，显示区域旅游经济活力持续增强。

官方表示，目前该州正持续推进旅游基础设施升级，为游客和当地居民创造更便利舒适的环境。经过改造的火车站以及机场已安装三语虚拟导览地图和二维码信息系统；现代化博物馆已投入使用，多处休闲公园完成更新改造。

在公共安全方面，当地在人流密集区域设置了“102报警按钮”和SOS紧急求助设施。

与此同时，当局正加快酒店业发展，多个五星级及三星级酒店项目正在建设，部分区县火车站也在进行现代化升级。

目前，纳入地区旅游发展规划的13个重点项目正在推进实施。其中，政府已利用地方财政资金完成从卓萨雷镇至马拉尔巴巴陵墓6.5公里道路修缮工程。

在拜科努尔，当地新建一处可容纳400人的现代化观景点，并采用毡房式设计，供游客观看火箭发射活动。

此外，在该州咸海地区，当地已启动中亚首个Geopark Aral地质公园项目，旨在保护自然与地质遗产，推动可持续发展，并培育地质旅游新业态。

【编译：达娜】