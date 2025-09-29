哈萨克斯坦旅游业稳步增长 上半年境内外游客双双增加

卡里帕耶夫在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上介绍，今年前六个月，全国共有 390万人使用了住宿服务，比去年同期增加了50万人。其中，增幅最大的地区包括阿拉木图州（+56%）、克孜勒奥尔达州（+54%）和阿克托别州（+40.8%）。

同一时期，哈萨克斯坦共接待了 750万名外国游客，其中 500万人 在境内停留超过24小时。

上半年旅游住宿收入达到 1510亿坚戈，同比增长25%。全国住宿设施数量增至 4442家，总床位超过 23.2万个。旅游业投资额同比增长27%，达到 5920亿坚戈。其中，增长最快的地区为乌勒套州（+626%）、阿克托别州（+241%）、阿特劳州（+214%）和克孜勒奥尔达州（+97%）。

为提升旅游体验，当局在8个重点旅游区新建了38个卫生模块、45个移动厕所、90个更衣亭、73个淋浴间，以及195个垃圾桶和215个垃圾箱，以及28座救援瞭望塔，

同时，扩大了互联网覆盖范围，安装了48个监控摄像头，并在游泳季节实施《水域使用通用规则》，要求各地改善沿岸基础设施，增派救生员，配备救援设备并加强小型船只管理。

【编译：达娜】