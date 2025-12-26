哈萨克斯坦旅游业保持强劲增长 投资额同比提升38%

旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫表示，今年哈萨克斯坦旅游客流增长势头强劲。截至2025年9月，累计接待外国游客1210万人次，其中860万人次为在哈境内停留一天以上的外国游客。统计数据显示，全国各类住宿设施共接待外国游客约100万人次、国内游客670万人次，充分体现了入境游与国内游同步稳步增长的态势。

根据官方数据，目前哈萨克斯坦境内共有4499家住宿设施投入运营，可同时提供超过243.5万张床位。

穆尔扎波森诺夫强调，全国酒店及各类住宿设施的总收入已达到2680亿坚戈，这一指标充分反映了各地区商业活跃度的提升以及旅游消费的持续增长。2025年1月至10月期间，旅游领域吸引的投资额同比增长38.1%，总量达到9230亿坚戈。

此外，全国20个地区目前正同步推进147个旅游基础设施项目。上述数据有力表明，私人资本和机构投资者对哈萨克斯坦旅游产业保持着较高的投资热情。

