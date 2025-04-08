哈萨克斯坦旅游业持续增长：2024年内旅人数达1050万人次

会上，旅游和体育部部长部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫指出，2024年哈萨克斯坦旅游业继续保持稳定增长。报告期内，国内旅游人数达到1050万人次，较2023年增长90万人次。

为提高服务质量，旅游和体育部正计划改革酒店星级评定体系。旅游和体育部长称，当前自2008年沿用至今的酒店评级标准已不再符合现代国际要求，需加以更新，以对接全球酒店业发展趋势。

在生态旅游方面，近年来国家公园游客数量稳定增长。数据显示，2024年共有280万人次前往全国14个国家公园，同比增加18%。

为满足不断增长的游客需求，国家将继续推动国家公园旅游基础设施建设，计划为每座国家公园配备必要设施并建设新的游客接待中心。

此外，所有国家公园还将逐步引入与布拉拜模式类似的数字化入园系统。

按照总统指示，政府还制定了阿拉木图山区旅游集群发展综合计划。其核心目标是打造国际水准的山地旅游中心，计划建设总长150公里的滑雪场，预计年接待能力可达500万人次。

与此同时，国家还大力推进“曼格斯套”旅游区发展计划。该计划将促进图兹拜尔、克孜勒库普、托雷什、艾拉克特等独特自然景观区域的旅游开发，为新景点的开放和游客体验提升创造条件。

据介绍，目前全国已建成并投入使用8个配有基本基础设施的生态旅游接待中心，未来还将陆续增加，以支撑不断扩大的旅游市场需求。

哈萨克斯坦旅游业的持续增长，不仅展示了本国旅游潜力的不断释放，也标志着国家正朝着打造中亚旅游枢纽的目标稳步迈进。

【编译：木合塔尔·木拉提】