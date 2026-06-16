铁路装备制造业产值增长22.5%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在政府会议上表示，2025年哈萨克斯坦铁路装备制造业产值同比增长22.5%，达到7340亿坚戈。

纳哈斯帕耶夫指出，铁路装备制造业是哈萨克斯坦机械制造业的重要组成部分，目前占机械制造业总产值的13%。全国共有60家相关企业，提供超过8000个就业岗位。

他说，近年来，随着铁路车辆更新计划持续推进，行业投资规模不断扩大。Wabtec（西屋制动公司）、Alstom（阿尔斯通）和Stadler（施泰德铁路公司）等国际知名企业已在哈萨克斯坦建立生产基地，部分产品的本地化率达到35%至40%。

部长表示，相关部门正通过扩大与本土企业合作、开发新型零部件以及推进联合项目等措施，进一步提高产业本地化水平。

数据显示，今年前五个月，各类铁路车辆生产总体保持增长，产量较去年同期增长至少9%，部分产品产量增长1.7倍。不过，机车产量同比下降17.5%。

纳哈斯帕耶夫认为，尽管机车产量有所下降，但受其他产品增长带动，铁路装备制造业今年全年有望保持与去年相当的产量水平，并实现小幅增长。

他表示，近年来实施的一系列大型投资项目为行业发展提供了重要动力。