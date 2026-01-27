哈萨克斯坦旅游业投资增长32% 投资规模突破1.2万亿坚戈

据介绍，2025年，哈萨克斯坦旅游接待能力持续提升，入住各类住宿设施的游客数量同比增长12%，突破1000万人次。在世界经济论坛发布的全球旅游竞争力指数中，哈萨克斯坦排名由此前的第66位上升至第52位，国家层面已明确提出未来进入全球前50名的目标。

在投资引入方面，政府持续加大推进力度。数据显示，2025年全年旅游业吸引投资规模同比增长32%，达到1.2万亿坚戈以上。目前，旅游领域共有328个项目处于实施阶段，其中包括Hilton、Mandarin Oriental酒店综合体项目，“奥伊-卡拉盖”（Oi-Qaragai）度假区以及Keruen Inn酒店连锁项目的建设。

叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫指出，上述项目的落地实施预计将创造近1万个长期稳定就业岗位，对促进地区经济发展和扩大就业具有积极意义。

