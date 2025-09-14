哈萨克斯坦农业总产值增长3.4%

数据显示，畜牧业产量增长 3.2%（2,2623 亿坚戈），农作物产量增长 4%（1,2541 亿坚戈），确保了增长。

8个月内，肉类产量为69.62万吨（活重，+1.9%），牛奶产量为262.52万吨（+6%），鸡蛋产量为30.117亿枚（+1.2%）。牲畜数量：牛860万头（+0.2%），马450万匹（+6.3%），骆驼29.98万头（+4%），禽4690万只（+2.8%）。

农产品加工也取得了显著增长：糖产量增长24%（从9.92万吨增至12.28万吨），肉罐头产量增长29.7%（从4.5万吨增至5.8万吨），植物油增产27%（从46.85万吨增至59.5万吨），香肠制品增产8.8%（从4.71万吨增至5.12万吨​​），黄油增产15%（从2.19万吨增至2.52万吨），酸奶制品增产6.4%（从16.12万吨​​增至17.15万吨）。

总体来看，8个月来，食品产量增长10.1%（24767亿坚戈），饮料产量增长7.1%（8131亿坚戈）。

报告期内，农工综合体的投资活动也在增长。2025年1-7月，农业固定资产投资达5162亿坚戈，较2024年同期增长27%。食品生产投资达1192亿坚戈（+42.8%）。

哈萨克斯坦农业呈现积极发展势头。产量和投资额的增长，以及加工产品产量的提升，都体现了这一点。所有这些都为加强国家粮食安全和扩大出口潜力创造了先决条件。