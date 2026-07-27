制造业增长9.8% 朱曼哈林指出哈萨克斯坦经济增长主要引擎

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府新闻局消息，哈副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林日前主持召开促进经济增长总部例会，重点研究在石油产量阶段性下降背景下推动经济持续增长的措施。

会议指出，在石油产量暂时减少的情况下，非石油经济仍是推动经济增长的主要动力，其中建筑业、制造业、贸易、交通运输和农业发挥着关键作用。

建筑业继续保持最快增长势头。预计今年前七个月建筑工程量将进一步扩大，行业将保持较高增速。其中，乌勒套州、阿拜州和克孜勒奥尔达州有望实现最快增长。

制造业保持稳健增长，产值同比增长9.8%。其中，机械制造业增长23.2%，化学工业增长19.0%，食品制造业增长14.7%，轻工业增长89.2%。预计前七个月制造业仍将保持这一增长态势。

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贸易领域同样延续增长势头。今年上半年，全国商品零售和批发总额达到36.2万亿坚戈，贸易实际增长指数为105.7%。为进一步促进贸易发展，会议要求各地区落实《贸易发展路线图》，推动新的投资项目落地。

交通运输方面，尽管整体货运量持续增加，但受石油和天然气运输量下降影响，行业增速受到一定限制。对此，朱曼哈林要求充分发挥哈萨克斯坦过境运输优势，重点提升铁路和公路运输潜力。

农业方面，今年前七个月预计将保持稳定增长，食品和饮料生产也将继续扩大。政府将通过推进秋收工作、发展畜牧业以及为农工综合体提供创纪录规模的优惠融资，进一步巩固行业增长势头。

会议指出，2024年至2025年间在优惠融资支持下建设并已达到设计产能的商品化奶牛场，已开始为行业增长作出重要贡献，带动牛奶产量持续增加。2026年上半年，哈萨克斯坦牛奶产量达到190万吨，同比增长2.4%。

朱曼哈林在总结会议时表示，哈萨克斯坦将继续推进一系列保障长期经济增长的大型基础设施项目。

他强调，应重点做好高质量项目储备，优先推进由国家财政支持建设的桥梁、立交桥、国家级交通干线、能源设施以及医疗和社会基础设施项目。这些项目既符合国家区域发展标准，也将为经济长期发展提供有力支撑。

朱曼哈林表示，哈萨克斯坦正处于持续发展的阶段，因此每年实施的重点项目规模都应进一步扩大。