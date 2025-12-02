制造业增长、医药降价、数字化提速：哈萨克斯坦多项产业改革取得实质进展

加工产品出口突破230亿美元 制造业5年增长三分之一

别克帖诺夫表示，过去几年间哈萨克斯坦在推动制造业发展方面取得显著成果，制造业总产量在五年内增长近三分之一。包括Kia、Sinopec、John Deere、Claas等国际龙头企业参与的数十家新工厂投入运营。

他强调，去年加工产品出口规模已超过230亿美元，出口品类不再局限于金属制品，还包括机械制造、化工、食品工业等多个领域。

政府的战略目标是：

到2030年将制造业占GDP比重提升至15%

到2035年进一步提升至18–20%

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦拥有落实这一目标所需的全部基础，包括丰富的原材料、能源资源、优越的地理位置以及年轻且受过教育的人力资本。

加工企业获得可预测的发展环境 将建立国产制造商优先名录

总理强调，对国内制造企业的系统性支持是提高制造业占比的重要条件。在部分行业实施的原材料优先供应机制已经产生成效，使企业能够在可预测的条件下安排产能利用与现代化升级。

从明年起，政府将启动“国产制造商名录”制度，在受监管采购领域为真正运营的本地企业提供优先准入权。

工业化项目推进顺利：今年前10个月已有147个项目投产

在落实总统国情咨文方面，别克帖诺夫指出，2025年前10个月制造业投资额达到1.7万亿坚戈，同比增长30%。增长主要得益于统一工业化地图框架下的新项目投产。

今年计划实施190个项目，总投资1.5万亿坚戈，目前已有147个项目投入运行，去年全年为180个项目。

总理要求工业和建设部会同相关机构及地方政府，确保余下项目在年底前按计划投产。

将制定经济特区与工业区基础设施规划

别克帖诺夫强调，全国大部分工业项目都位于经济特区和工业区，这些区域在工业化进程中发挥着战略性支撑作用。

他指示工业部与国家经济部、财政部及地方政府联合制定经济特区与工业区基础设施保障专项计划，明确建设期限与资金来源。

医药市场改革深入推进：药品采购价格下降、节省预算超360亿坚戈

在医药行业方面，政府正通过投资协议吸引资金进入本土制药业，目前有9个药品及医疗器械项目正在推进中。

新实施的药品数字化定价系统为市场各方确立了统一规则。今年药品采购价格普遍下降，使国家节省资金超过360亿坚戈，节约资金将用于补充药品保障。

例如：

伊马替尼价格从 9,450 坚戈降至 2,348 坚戈

贝伐珠单抗从 360,000 坚戈降至 77,000 坚戈

部分高费用药价下降 50%—300%，其中大多属于肿瘤类药品。

此外，抗生素“头孢吡肟”节省预算1.74亿坚戈（-40%），免疫药物“依库利珠单抗”节省4.24亿坚戈（-18%）。

零售端同步降价：4900种药品价格被重新审定，10月—11月期间药房监测显示热门药品平均降价12%。

卫生部表示，本土主要生产企业已适应新规并主动降低产品价格，节约资金将用于为新增患者提供药品。新定价模式将增强市场稳定性，确保供应安全，降低对国际价格波动的依赖。

别克帖诺夫强调，政府支持只提供给诚信履约、不哄抬价格、提供高质量产品的企业。

将启动食糖厂、禽类加工厂及水果加工项目

在农业产业深加工领域，政府实施的至2028年综合计划涵盖原料供应、优惠贷款与出口潜力提升多项措施。

明年计划启动多项重点项目，包括：

江布尔州新建食糖厂

阿拉木图州水果及浆果深加工厂

奇姆肯特市新建禽类加工厂

农业部被要求确保所有项目按期投产。

推动制造业数字化转型 人工智能将加速应用

别克帖诺夫强调，数字化与人工智能技术在制造业发展中已成为关键方向。

多个企业已成功应用AI与数字系统：

“阿勒滕阿勒马斯（Altynalmas）”公司使用数字系统优化露天矿物流与设备管理

哈萨克矿业公司（Kaz Minerals）采用AI分析大数据、优化设备运行并识别风险

欧亚资源集团（ERG）已部署数十个数字助理参与生产管理

总理指出，国内企业应积极推进数字化与人工智能技术应用，而政府将为其提供制度与基础设施支持。

【编译：达娜】