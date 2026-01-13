中文
    11:45, 13 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦农业节水成效显现：三年来灌溉用水量减少7亿立方米

    哈萨克国际通讯社讯）在1月13日举行的政府会议上，水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫介绍了节水技术在农业领域的实际成效，指出近三年来，全国农业灌溉用水量持续下降，节水成效逐步显现。

    Қызылорда облысында 15 мың гектардан астам егістік жер қалпына келтірілді
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    会议期间，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫就节水技术投入的实际回报情况向政府相关部门提问。他指出，过去三年国家累计投入550亿坚戈推广节水灌溉技术，未来三年还计划追加2000亿坚戈以上资金，关键在于这些投入是否真正惠及农业生产者。

    对此，努尔詹·努尔吉格托夫回应称，自2023年起，农业领域的用水总量已开始呈现稳定下降趋势。在灌溉耕地面积保持在约120万公顷不变的情况下，用水规模持续压缩。

    数据显示，2023年农业灌溉用水量为118亿立方米，而目前已降至111亿立方米，三年间累计减少约7亿立方米。初步测算表明，仅在2025年，节水技术的推广应用便帮助农业领域全年节约用水约8.74亿立方米。

    部长同时指出，尽管部分地区在上一年经历了干旱天气，相关部门通过将农作物生长季提前约20天，有效缓解了水资源压力，并保障了农业生产稳定运行。与此同时，灌溉农田的单位产出效率亦实现小幅增长，节水措施的综合效益正在逐步显现。

    政府方面表示，未来将继续加大对节水灌溉和现代水利基础设施的投入力度，在保障农业稳产增产的同时，提高水资源利用效率，增强农业对气候变化的适应能力。

    【编译：达娜】

