哈萨克斯坦食品企业加快“出海” 糖果产品出口版图持续扩大

（哈萨克国际通讯社讯）随着生产能力持续提升和海外市场不断拓展，哈萨克斯坦糖果生产企业正加快“出海”步伐。目前，哈国产糖果已进入独联体、欧洲、中国等多个市场，企业还计划进一步开拓韩国、印度尼西亚和泰国市场。

据哈萨克斯坦农业部消息，国内糖果生产企业近年来持续扩大产能，并积极拓展产品出口渠道。

目前，LOTTE Rakhat在阿拉木图和奇姆肯特设有生产基地，合计年产能超过10万吨，产品种类超过500种，涵盖巧克力、糖果、饼干和威化等。

出口市场继续向亚洲和欧洲延伸

出口产品约占该公司销售总量的22%。俄罗斯目前是其最大出口市场，约占出口量的65%。

除俄罗斯外，产品还出口至阿富汗、中亚国家、中国、德国、蒙古以及南高加索地区。2026年，公司开始向拉脱维亚供货。

下一阶段，企业计划进入韩国、印度尼西亚和泰国市场，进一步实现出口市场多元化。与此同时，哈萨克斯坦针对本国生产企业提供的金融和保险支持工具，也在为企业开拓新的海外市场提供助力。

技术升级和产能扩张同步推进

近年来，该企业用于技术升级和扩大产能的投资接近194亿坚戈。其中，超过71亿坚戈投入奇姆肯特生产基地，包括建设新的威化和玉米休闲食品生产线。

目前，企业生产80多种巧克力产品，并建立了较为完整的生产链，包括可可豆加工以及可可液块、可可脂和可可粉生产。

其生产体系通过ISO和HACCP标准认证，并符合清真食品相关要求。2026年6月，该企业还在“2026哈萨克斯坦最佳商品”地区评选中获得最佳食品类奖项。

库斯塔奈州新增1.66万吨糖果产能

与此同时，哈萨克斯坦其他糖果生产企业也在扩大产能。

Bayan Sulu在库斯塔奈州启动“糖果之都”生产综合体项目。项目投产后将新增每年1.66万吨生产能力，主要用于生产饼干及其他糖果制品。

目前，该项目投资额已达到146亿坚戈。随着后续生产线投入建设，总投资预计将增至200亿坚戈。

项目旨在进一步扩大哈萨克斯坦国内食品深加工规模，提高高附加值食品产量。

目前，该企业的产品已经出口至独联体国家、欧洲市场以及中国。新增产能投入使用后，预计将进一步推动产量和出口规模增长。

从扩大生产向高附加值和出口转型

哈萨克斯坦糖果产业近年来的发展也显示出从扩大国内生产向提高加工深度、增加高附加值产品以及开拓海外市场转变的趋势。

其中，哈萨克斯坦传统糖果工业具有较长的发展历史。1942年，莫斯科和哈尔科夫的部分糖果生产设备和工厂在战时迁至阿拉木图，随后形成阿拉木图糖果厂。1992年，该企业改制为Rakhat股份公司。2013年，韩国LOTTE Confectionery收购其控股权。

随着新生产线陆续投入运行、产品结构不断丰富以及出口目的地持续增加，扩大生产能力、提升产品附加值和拓展出口版图正成为哈萨克斯坦糖果行业发展的重要方向。