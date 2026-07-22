世界汽车品牌加码布局：哈萨克斯坦汽车制造业驶入发展快车道

（哈萨克国际通讯社讯）从整车制造到零部件本地化生产，从传统燃油汽车到新能源汽车和无人驾驶技术布局，哈萨克斯坦汽车制造业正迎来新一轮发展机遇。在日前举行的哈萨克斯坦政府会议上，工业和建设部长叶尔赛因·纳加斯帕耶夫介绍了该行业的发展成果及未来规划。随着多家国际汽车品牌扩大在哈投资布局，哈萨克斯坦汽车产业正加速向智能化、本地化和高附加值方向迈进。

汽车制造业进入新的发展阶段

汽车制造业是哈萨克斯坦机械制造业的重要战略方向之一，其发展路径与世界汽车工业强国的发展经验相似。

部长表示，韩国汽车工业的发展用了约30年时间，而哈萨克斯坦自2010年至2019年完成了汽车产业的基础建设，成功吸引多家国际知名汽车品牌进入本地市场，并建立汽车组装生产体系，使汽车年产量由3000辆提升至5万辆。

Фото: Үкімет

自2020年以来，哈萨克斯坦汽车工业进入新的发展阶段。焊装、喷涂等复杂制造工艺逐步实现本地化，汽车生产能力显著提升。去年，全国汽车产量达到17.14万辆。

部长指出，自去年起，哈萨克斯坦汽车产业的发展已迈入新的阶段。

两大汽车工厂投产 国际品牌持续加码投资

目前，哈萨克斯坦汽车产业的发展重点已不仅仅是整车制造，而是进一步提升产业链本地化水平，加快汽车零部件国产化生产，构建完整的汽车产业生态体系。

去年，总投资超过3460亿坚戈的两大汽车制造项目正式投产，包括KIA Qazaqstan工厂和Astana Motors Manufacturing Kazakhstan工厂。两家工厂均采用现代化自动化生产技术，目前共有135台工业机器人投入生产。

为进一步扩大汽车制造规模，哈萨克斯坦计划在2028年前实施多个乘用车和商用车扩产项目。

Фото: «Астана Моторс»

值得关注的是，在哈萨克斯坦总统访问中国期间，双方在汽车制造领域达成多项重要合作协议，包括：

推动Li Auto汽车本地化生产；

推动OMODA和JAECOO品牌汽车生产项目；

推动SITRAK无人驾驶重型卡车生产项目；

与BYD合作建设高功率新能源汽车充电网络。

汽车制造企业加速数字化转型

目前，哈萨克斯坦共有11家汽车制造企业，涵盖乘用车、客车、卡车以及专用车辆生产。

根据总统相关指示，工业和建设部正积极推动人工智能和数字技术在汽车制造领域的应用。

其中，基于人工智能技术建设的智能态势感知中心已经投入使用。该平台可通过视频监控系统、各类传感器及信息系统实时分析生产数据，及时发现风险、异常情况及安全隐患，提高生产安全管理效率。

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此外，汽车制造企业还在应用多项先进数字化技术，包括：

焊接质量自动检测分析系统；

基于数字孪生（Digital Twins）技术的生产流程实时建模与优化；

智能生产管理系统等。

数字化转型正成为提升哈萨克斯坦汽车工业竞争力的重要支撑。

汽车零部件国产化水平持续提升

提升本地化率是哈萨克斯坦汽车工业发展的核心任务之一，而汽车零部件产业的发展则是实现这一目标的重要抓手。

目前，哈萨克斯坦企业已具备生产以下汽车零部件的能力：

轮胎；

发动机零部件；

蓄电池；

客车金属部件；

座椅；

多媒体系统。

与此同时，多个新的汽车零部件项目也正在推进，包括：

汽车保险杠；

汽车线束；

轮毂；

汽车涂料等产品的本地化生产。

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为推动产业链建设，哈萨克斯坦此前已通过有关机械制造和交通领域的法律修正案，并首次引入“工业集群”概念。

目前，全国规模最大的汽车工业集群主要分布在：

库斯塔奈；

萨兰；

阿拉木图。

这些产业集群不仅承担整车制造任务，同时还吸引上下游配套企业入驻，推动汽车零部件供应体系建设和产业链协同发展。

电动卡车项目加快落地

在商用车领域，哈萨克斯坦也正积极扩大国际合作。

目前，哈萨克斯坦已具备生产Scania和HOWO等国际品牌重型卡车的能力。

按照规划，自今年第四季度起，Hyundai Trans Auto工厂将开始生产VOLVO品牌卡车，计划年产量达到500辆。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

此外，Barys Truck Manufactory公司正与中国工程机械制造企业XCMG合作推进电动卡车生产项目，这也意味着新能源汽车制造已逐步从乘用车领域向商用车领域延伸。

超万人投身汽车制造业 人才培养同步推进

汽车制造业不仅是推动工业发展的重要力量，也成为创造就业的重要产业。

目前，哈萨克斯坦汽车制造领域已拥有超过1万名从业人员。随着产业规模不断扩大，对工程技术人才和高技能人才的需求也将持续增长。

为此，汽车制造企业正持续加大人才培养投入，通过与高校和职业院校开展合作，实施双元制教育培养模式，为产业发展储备专业人才。

与此同时，企业还积极完善员工福利体系，包括：

建设企业园区和员工宿舍；

推出“瑙鲁兹劳动者”（Наурыз жұмыскер）住房计划；

提供医疗保险；

提供员工餐饮服务；

提供通勤交通保障；

完善其他社会保障措施。

Фото: Жэньмин жибао

今年汽车产量预计达到19万辆

数据显示，过去五年间，哈萨克斯坦汽车制造业累计吸引投资约4570亿坚戈。

2025年，全国汽车产量超过17.1万辆，同比增长18%。

今年上半年，哈萨克斯坦已生产汽车9.44万辆，同比增长35%。

按照规划，今年全国汽车产量预计达到19万辆，同比增长11%。截至目前，汽车制造业整体产值同比增长131.1%。

五大发展方向明确产业未来布局

为进一步提升哈萨克斯坦汽车工业的国际竞争力，工业和建设部已明确未来五大发展方向：

第一，进一步提升产业本地化水平，推动更多汽车零部件实现本土生产，并积极融入全球汽车产业链。

第二，提高汽车产品的可获得性，完善汽车贷款和融资租赁机制，推动个人汽车融资租赁市场发展。

第三，大力发展电动汽车和混合动力汽车生产，加快充电基础设施建设，并为无人驾驶汽车技术应用创造条件。

第四，加强汽车进口监管，确保相关法律法规得到落实，为本土制造企业和进口企业创造公平透明的市场竞争环境。

第五，建设自主汽车检测实验室体系，实现汽车及零部件技术标准的本地认证，加快新产品上市速度，进一步推动汽车工业高质量发展。

从国际汽车品牌不断扩大在哈投资，到新能源汽车和无人驾驶技术布局，再到汽车零部件国产化和数字化转型，哈萨克斯坦汽车工业正逐步形成覆盖研发、制造、配套生产和人才培养的完整产业生态。随着多个大型项目陆续落地，这一产业有望成为推动国家工业现代化发展的重要增长引擎。