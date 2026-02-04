农业发展迈入新阶段：哈萨克斯坦启动向渐进式农业经济转型

为落实相关目标，目前正在制定《2026—2028年农业经济发展综合规划》。该文件旨在构建从农业生产、深加工、仓储、物流到出口的完整价值链体系，重点推动加工产业发展，打造农业产业集群和农业枢纽，并加强生产端与销售市场之间的衔接。

作为系统性现代化的一部分，政府同步批准了《2026—2030年畜牧业发展综合规划》。该规划不仅聚焦扩大牲畜存栏规模，还着力提升生产效率和加工质量，以显著增强畜牧业的出口潜力。

农业现代化的重要抓手之一，是落实总统关于农业机械设备更新的指示。根据部署，农业机械更新率将保持在每年8%至10%，以实现农业生产的技术升级，并通过使用现代化设备降低生产成本。

在金融支持方面，政府将推出多项长期优惠信贷工具，包括：

年利率6%的长期贷款，用于采购各类优质种畜；

年利率5%的优惠贷款，用于补充农业经营主体流动资金，不设行业限制；

针对远牧畜牧业，推出统一的年利率6%信贷产品，用于土地灌溉、基础设施建设以及移动生活设施等相关支出。

为进一步提升农村地区金融资源可及性，政府计划积极引入各地区社会企业公司参与农业融资。所有信贷项目还将通过“达穆”发展机构提供国家担保，在抵押物不足的情况下，担保比例最高可达贷款金额的85%，为此前难以获得银行融资的农村经营主体打开融资通道。

在科研与实践领域，相关配套措施也同步推进。目前，政府正在研究设立用于牛只胚胎繁育的专业实验室，以提升畜牧业良种繁育水平。与此同时，还将支持服务和收购中心建设，为农户集中销售羊毛和皮革等产品创造条件，并通过年利率5%的周转资金贷款保障其运营。

此外，政府正着手完善仓储和运输物流体系，以确保原材料向加工企业的稳定供应。与此同时，还将采取措施吸引新人才进入农业领域，并为畜牧业从业人员创造更为稳定和有保障的社会条件。

根据规划目标，未来中期内，全国牛存栏量有望增至1200万头，小型牲畜存栏量增至2800万头，肉类出口规模预计实现翻番。在拓展出口潜力方面，清真（Halal）认证将成为重点方向之一，以进一步巩固哈萨克斯坦在海湾国家及其他穆斯林国家高端市场的地位。

官方数据显示，近年来哈萨克斯坦农业保持稳定增长。农业总产值已连续第二年增长：2025年同比增长5.9%，达到9.8万亿坚戈；2024年同比增长13.6%，产值为8.3万亿坚戈。增长主要来自种植业产量提高7.8%以及畜牧业增长3.3%。

这一增长在很大程度上得益于大规模优惠融资支持。2025年，用于支持农业综合体的资金规模达1万亿坚戈，是2021年的10倍，覆盖约850万公顷播种面积。根据总统在2025年1月28日政府扩大会议上的指示，今年优惠融资规模计划提升至1.5万亿坚戈。同时，政府正在推进补贴全流程数字化监管，以防止虚报和确保资金精准直达农业经营主体。

系统性扩大融资支持始于2024年，当时农业部对国家扶持机制进行了调整。农业机械租赁、季节性农事融资以及对加工和畜牧企业的支持，均可按年利率5%获得融资。这一做法已初见成效：过去两年，全国粮食产量超过5000万吨，创历史新高。

在其他领域同样取得积极成果。豆类作物产量突破100万吨，油料作物产量从此前的330万吨提升至480万吨。上述成果得益于政府及时推出政策支持，包括自2024年10月起实施的播种早期融资计划，以及现代农业技术的广泛应用。目前，农业产出不仅完全满足国内需求，也为扩大出口奠定了基础。

哈萨克斯坦拥有稳固的原料基础和显著的粮食产能优势，全国拥有183万平方公里牧场和2720万公顷耕地。目前，哈萨克斯坦农产品已出口至70多个国家，在全球市场占据重要位置，其中面粉出口量位居世界第二，葵花籽油出口位居第八，粮食出口位居第十。

在外贸方面，2024—2025销售年度粮食出口量达到1340万吨，创近20年来最高水平。出口市场持续扩大，已恢复向伊朗、阿塞拜疆和吉尔吉斯斯坦供货，并成功进入埃及、摩洛哥和越南市场。目前，正积极推进对比利时、波兰、挪威、英国和葡萄牙等欧洲国家出口，同时不断深化与海湾国家的合作。

作为出口战略的重要延伸，原材料深加工正在加速推进。目前，全国约500万吨粮食进入加工环节，其中约51万吨用于深度加工。自2025年起，多项大型投资项目已启动，目前已有3家企业投产，产品涵盖淀粉、生物乙醇等高附加值领域。到2028年，计划再建设5家大型加工厂，总投资额达26亿美元，预计将创造数千个就业岗位，并拓展至氨基酸、维生素等产品生产。

分析认为，向渐进式农业经济转型，正在为哈萨克斯坦农业综合体构建全新的发展模式。通过技术驱动和深度加工并重的发展路径，有望持续提升农业附加值，巩固国际市场地位，并为农村居民生活水平的长期改善奠定坚实基础。

【编译：达娜】