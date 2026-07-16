旅游业发展规划更新：力争2029年国内游客突破1100万人次

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦旅游和体育部联合有关国家机关，对《旅游业发展至2029年构想》进行了修订更新。相关政府决议已于7月13日正式通过。

更新后的构想将实施措施由原来的45项增加至66项，新增内容涵盖工程、公共服务和交通基础设施建设，旅游业数字化转型，游客服务中心（Visitor Center）建设，旅游度假区环境提升，优化旅游领域营商环境，完善国家支持机制，吸引战略投资者投资重点旅游区域，加强专业人才培养等多个方面。

此次修订的一项重要内容，是要求各地区发展规划中纳入促进旅游业可持续发展的具体措施。今后，各地区旅游发展任务和目标指标须经旅游和体育部审核同意后方可批准实施，以建立统一的发展标准，提高国家旅游政策落实成效。

为更加客观评估各地区旅游业发展水平，政府还将建立旅游基础设施建设国家评级体系，并为相关政府部门负责人设立关键绩效指标（KPI）。评级体系的制定工作将由旅游和体育部负责。

新版构想还将重点支持自助旅游发展，包括通过“Tourism Village”项目挖掘乡村旅游潜力，开发骑马旅游线路并完善标识和导览系统，实施“生动课堂”（Жанды сабақтар）项目推动儿童和青少年旅游发展，以及建立国家旅游活动日历等。

根据规划，到2029年，哈萨克斯坦旅游业增加值将提升至6.3万亿坚戈，住宿和餐饮行业吸引投资规模提高至2600亿坚戈，旅游业就业人数达到80万人。

此外，到2029年，全国国内游客数量预计突破1100万人次，外国游客数量达到400万人次。同时，哈萨克斯坦还计划跻身世界经济论坛《旅行与旅游发展指数》全球前50名。

旅游和体育部表示，新版构想的实施将进一步提升哈萨克斯坦旅游业竞争力，改善旅游基础设施，扩大投资规模，加快行业数字化进程，并推动国内旅游和入境旅游实现持续增长。