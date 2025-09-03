哈萨克斯坦汽车产业：蓬勃发展中的经济支柱与本土制造信心

汽车产业对经济的贡献

根据哈萨克斯坦工业和建设部数据，2025年上半年，机械制造业中汽车产业的占比达40.9%，加工制造业占比为7.28%。相比之下，2018年汽车产业占比仅为19.2%，加工制造业为1.98%。

这意味着六年间，汽车产业增长了2.1倍，加工制造业增长近3.7倍。

全国八大汽车制造厂

哈萨克斯坦目前拥有八家汽车制造厂，涵盖乘用车、公交车、货车及特种车辆的生产：

- 萨热阿尔卡汽车工业公司（SaryarkaAutoProm，库斯塔奈）：生产乘用车、公交车、货车及特种车辆。 - 现代汽车哈萨克斯坦公司（Hyundai Trans Kazakhstan，阿拉木图）：生产乘用车。 - 现代汽车运输公司（Hyundai Trans Auto，阿拉木图）：组装货车、公交车及特种车辆。 - 塞梅汽车制造厂（SemAZ，塞梅）：生产货车及特种车辆。 - 大宇巴士哈萨克斯坦公司（Daewoo Bus Kazakhstan，塞梅）：生产公交车。 - 卡玛斯工程公司（KamAZ-Engineering，科克舍套）：生产货车、公交车及特种车辆。 - 卡兹技术公司（QazTehna，卡拉干达州萨兰市）：生产公交车及货车。 - 乌拉尔农业机械公司（Uralskagromash，乌拉尔）：生产货车及特种车辆。

据生产商数据，2024年全国共生产14.5万辆汽车，远超2018年的3.2万辆和2021年的9.3万辆，六年间产量增长4.5倍，较2021年增长56%。预计2025年汽车产量将增至14.9万辆，同比增长5%。

阿拉木图与库斯塔奈新厂：产业新动能

2025年，哈萨克斯坦计划启动两项重大项目：

- 阿拉木图多品牌工厂：生产长安（Changan）、奇瑞（Chery）和长城（GWM）汽车，年产能12万辆，计划于2025年第三季度投产。 - 库斯塔奈起亚（KIA）工厂：年产能7万辆，计划于2025年第四季度投产。

此外，私营企业也在持续扩大生产规模，显示出商界对汽车产业的浓厚兴趣。

就业与社会影响

2024年，汽车产业为6500人提供了就业机会，预计2025年年中就业人数将增至7600人。

阿拉木图和库斯塔奈新工厂投产后，预计将新增超过5000个就业岗位。

汽车产业不仅创造直接就业，还带动了物流、服务和贸易等相关领域的发展，形成显著的乘数效应。

税收贡献

据国家收入委员会数据，2025年上半年，八家汽车制造商向国家预算缴纳了169亿坚戈的税费和强制性费用。近年税收情况如下：

- 2024年：362亿坚戈

- 2023年：475亿坚戈

- 2022年：270亿坚戈

尽管税收金额逐年波动，汽车产业已成为国家预算的稳定收入来源。

新车价格

根据哈萨克斯坦汽车联盟（KAO）数据，2025年6月新车市场价格如下：

- 轿车：起步价730万坚戈，平均价1110万坚戈。

- 跨界车与SUV：起步价730万坚戈，平均价1680万坚戈。

- MPV：起步价1160万坚戈，平均价1890万坚戈。

汽车专家阿列克谢·阿列克谢耶夫指出，哈萨克斯坦新车价格区间为700万至2300万坚戈，市场平均价约1300万坚戈，最终价格因配置不同而变化。

哈萨克斯坦汽车联盟主席阿纳尔·马卡舍娃表示，全国约250万辆汽车车龄超过20年，多不符合现代安全与环保要求。因此，政府正借鉴国际经验，探索更新车队的机制。

本土汽车制造的效益分析

阿纳尔·马卡舍娃认为，汽车产业不仅是税收来源，其对经济的综合贡献更为显著。她指出，汽车产业促进就业、推动相关行业发展、引入先进技术并提升专业技能。2025年前七个月，工业生产指数达118.6%，汽车产业在机械制造业中的占比为40.7%。2024年，该行业吸引了1898亿坚戈投资，直接助推了新型号生产线更新、基础设施完善及行业扩展。

马卡舍娃强调，投资者对汽车产业表现出了浓厚兴趣，助力新工厂建设及本地零部件生产，最新技术也逐步引入。然而，她也指出，汽车产业投资回报周期长，利润依赖于生产规模的扩大。

她表示：“稳定的销售市场对国家和投资者均有利。”

阿列克谢耶夫认同汽车产业对经济的积极作用，但对商业利润持谨慎态度。他指出，建厂和运营需要巨额投资，且回报时间难以预测。由于财务数据未公开，客观评估行业盈利水平较为困难。

本土汽车质量与市场信心

哈萨克斯坦市场上所有汽车，无论是本地生产还是进口，均需符合欧亚经济联盟（EAEU）的安全和技术规范。

马卡舍娃介绍，本土工厂实施多层次质量控制体系，生产各环节均接受严格检查，并设有专门质检部门，成品车辆上市前需通过测试周期。品牌代表监督生产流程，定期开展检查，政府也会根据需要强化技术规范，例如增加安全气囊数量或提高环保标准。

当前，发展本土汽车零部件产业成为关键目标。通过扩大本地零部件生产，不仅限于车辆组装，还能推动汽车产业升级。这将为国家带来投资与技术增长，为投资者降低成本、拓展市场，为消费者提供更多选择和更实惠的汽车。

阿列克谢耶夫表示，消费者对本土汽车质量的态度已发生转变。起初，部分消费者对国产品牌存疑，但随着时间推移，工厂生产的汽车质量逐步赢得认可，达到国际标准，并能与国外品牌工厂产品竞争。

政策支持与未来展望

2025年，哈萨克斯坦金融市场监管与发展署颁布新规，取消了购买新车或二手车贷款时的债务负担系数（KDN）要求，为消费者购车提供了更大便利。这一政策旨在支持本土汽车产业发展。

综上所述，哈萨克斯坦汽车产业在产量、就业、税收及技术进步等方面表现强劲。尽管投资回报周期长，行业盈利仍需时间验证，但其对经济的综合贡献和本土制造的信心不断增强，为未来发展奠定了坚实基础。

