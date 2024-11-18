哈萨克铜业公司将拨款500万美元 保护巴尔喀什湖生态系统

公司可持续发展总监萨肯·沙亚赫梅托夫在巴库举行的第29届联合国气候变化大会（COP 29）上透露了这一消息。

大会期间，哈萨克铜业公司在哈萨克斯坦生态和自然资源部的支持下举办了一场以“巴尔喀什湖水资源管理：国际合作、研究与融资”为主题的对话会议。出席会议的包括哈萨克斯坦生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫、哈萨克斯坦水资源和灌溉部水资源管理委员会主席阿尔森·扎卡巴耶夫，以及来自美国、芬兰、伊朗等国家的国际专家和亚洲开发银行代表。

沙亚赫梅托夫在会议上强调，保护巴尔喀什湖对于哈萨克斯坦的生态和经济意义重大，并呼吁各方共同关注这一问题。

- 我们绝不能让巴尔喀什湖重蹈咸海的覆辙。这个湖泊对数百万人的生活、地区经济以及国家未来的重要项目至关重要。 - 他说。

近年来，保护巴尔喀什湖生态系统已成为哈萨克斯坦的重要议题。今年5月在巴尔喀什市举办的水资源与气候论坛为解决地区生态问题奠定了基础。而此次COP 29会议则将这一讨论提升到国际合作层面。

根据哈萨克铜业公司公布的计划，未来5至10年内，将逐步改善巴尔喀什湖的生态状况、减少人类活动对环境的负面影响、提高当地居民和企业的环保意识，并建立一套有效的巴尔喀什-阿拉湖流域自然资源可持续管理模式。

哈萨克铜业公司强调，保护巴尔喀什湖生态系统对于避免类似咸海干涸的生态灾难至关重要。这些计划的实施将帮助巴尔喀什湖生态系统恢复健康，同时确保自然资源的可持续利用，为后代留下一片生机勃勃的自然遗产。

【编译：达娜】