哈萨克斯坦采矿业工资结构揭示行业真实图景

据国家电子劳工交易所 Enbek.kz 和招聘平台 Hh.kz 数据，目前正在招聘的井下矿工职位薪资区间在16.53万至50万坚戈之间。

薪资水平取决于岗位职责的复杂程度、求职者的工作经验以及用人单位的规模。已发布的招聘信息显示，采矿工头月薪约为40万至50万坚戈，而测量员的月薪可达47万至62.1万坚戈。

国家统计局数据显示，今年第二季度，采矿业从业人员的平均名义工资为88.89万坚戈，在所有经济行业中仅次于金融业，位居第二。

不过，这一88.89万坚戈的数值是整个“采矿业”的平均名义工资。具体分项数据显示，煤矿、金属矿及其他矿产井下工人的工资水平并未达到这一标准。行业平均数值之所以偏高，主要受到石油行业高收入的拉动。

2025年4月至6月，“原油和天然气开采”行业的平均名义工资为140万坚戈；

煤炭开采公司员工的平均名义工资为67.31万坚戈；

金属矿石开采企业员工的平均名义工资为69.8万坚戈；

其他矿产开采公司员工的平均名义工资为44.65万坚戈。

近年来，采矿业工资增速略高于全国平均水平。国家统计局的数据显示，2025年上半年，全国平均名义工资增长10.7%，而采矿业增长12.9%。实际工资的购买力也在上升，全国平均增幅为0.3%，采矿业则为2.3%。

需要注意的是，名义工资是以工资基金总额除以员工人数得出的统计指标，主要用于比较，并不代表所有员工的实际收入。能够更好反映实际情况的指标是“众数工资”（最常见的工资），通常只有名义工资的30%至50%。

例如，去年采矿业的平均名义工资为86.65万坚戈，而最常见的工资仅为37.26万坚戈，占名义工资的43%。这一水平与目前招聘信息中雇主提供的薪资十分接近。去年行业中位数工资（中间值）为53.32万坚戈。

国家统计局的报告还公布了部分具体职业的工资水平：

井下矿工平均名义工资为52.04万坚戈；

远程遥控操作员平均名义工资为60.94万坚戈；

采矿工程师平均名义工资为64.9万坚戈；

设备安装电工平均名义工资为76.92万坚戈；

在工程技术岗位中，采矿技术检查员的工资最高，达到190万坚戈。

管理层人员的收入则远高于行业平均水平：

大型采矿企业董事会主席的平均名义工资为340万坚戈；

总经理的平均名义工资为310万坚戈；

采石场负责人的平均名义工资为170万坚戈。

根据国家统计局发布的数据，2024年第四季度全国平均工资达到434,982坚戈，同比增长10.5%，实际增幅为1.8%。

【编译：阿遥】