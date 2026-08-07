哈萨克斯坦旅游业国家支持机制将进一步完善

此次调整旨在使相关政策与今年3月生效的《哈萨克斯坦共和国旅游法》各项规定相衔接。其主要目标是让企业办事程序更加清晰，减少行政壁垒，同时确保国家预算资金得到更加合理、高效的使用。

Kids Go Free项目： 为进一步提升旅行社提供的旅游服务质量，相关部门对旅游产品的具体要求进行了细化。旅游产品必须由从事国内旅游业务的旅行社负责设计，其中应包含儿童经济舱往返机票以及至少两晚的酒店住宿。同时，申请时还必须提交能够证明旅游费用已经支付，以及能够证明儿童与陪同人员亲属关系的相关文件。

入境旅游旅行社补贴： 为进一步提高外国游客来哈旅游所产生的经济效益，申请相关补贴的外国游客在哈萨克斯坦境内的停留时间被明确规定为至少6晚。这一要求符合国际通行做法，也有助于提高预算资金使用效率。需要指出的是，此前执行的相关要求，是在疫情后为促进入境旅游而采取的过渡性举措。目前，赴哈外国游客数量不仅已经全面恢复，而且已经超过2019年的同期水平。在此背景下，国家支持政策将进一步转向鼓励游客开展长期旅行。旅行社获得的补贴金额维持不变，仍为每名游客1.5万坚戈。预计此举将带动外国游客在各地区住宿、餐饮、观光及其他服务方面的消费增长。

卫生设施补贴： 为确保卫生设施正常、高质量运行，相关部门进一步明确了可获得补贴的具体支出项目，包括清洁、消毒、公用事业、供水、照明、垃圾清运以及运营等费用。补贴标准维持不变，仍为每处每月8.33万坚戈。同时，对相关设施实际运营情况的监督也将进一步加强，并计划通过现场检查、照片和视频记录以及持续监测等方式进行监管。

基础设施项目： 现行旅游基础设施国家支持措施继续保留。国家将继续补偿滑雪度假区专用设备和机械购置费用的25%、旅游大巴购置费用的25%，以及建设沿线服务设施、游客中心和游客住宿设施所产生费用的10%。与此同时，获得国家支持的设施和设备清单得到进一步梳理，对申报材料的要求、申请审核期限以及决策程序也作出了更加明确的规定。这将有助于提高国家旅游扶持机制的透明度，让企业办理相关手续更加清晰、便捷。

优先旅游区域： 确定优先旅游区域的相关权限已下放至地区层面。今后，地方执行机关可以根据本地区旅游资源和发展潜力，自主确定相关区域并划定其边界。这一调整将有助于加快开发旅游潜力较大的地区，同时更好地体现各地自身特色。

此次出台的各项调整，旨在建立更加高效、透明的旅游业国家支持体系。一方面，相关措施进一步简化了企业办事程序；另一方面，也加强了对预算资金定向、高效使用情况的监管。在制定上述调整方案过程中，相关部门充分考虑了腐败风险外部分析结果、执法实践经验，以及商业界和地方执行机关提出的意见建议。