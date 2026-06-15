阿塞拜疆首座专业货运机场加紧建设 将助力“中间走廊”物流升级

作为里海沿岸新兴交通物流综合体的重要组成部分，这一基础设施项目将进一步完善阿塞拜疆综合交通网络，并增强其在国际货运市场中的竞争优势。

与阿塞拜疆现有民用机场不同，这座新机场从规划之初便被定位为专业航空货运机场，主要服务于国际货物运输。项目于2024年3月正式开工建设，预计将于2027年投入运营。

机场位于阿拉特自由经济区内，规划建设成为集海运、铁路、公路和航空运输于一体的多式联运枢纽。依托与巴库国际海运贸易港相邻的区位优势，机场未来将无缝衔接欧亚大陆重要交通干线，包括跨里海国际运输通道（中间走廊）以及“北—南”国际运输走廊。

据了解，新机场综合体占地面积超过750公顷。一期工程设计年货运吞吐能力约50万吨，后续还将根据市场需求逐步扩建，远期年货运吞吐量预计可提升至150万吨。

在基础设施建设方面，机场规划修建一条长4公里的跑道，可满足大型远程全货机起降需求。同时，机场按照国际民航组织IIIB类标准进行设计和建设，即便在能见度较低或恶劣天气条件下，也能够保持安全、稳定运行。

阿拉特自由经济区管理机构代表表示，新机场投入运营后，将有效缩短高附加值产品的物流运输时间，重点服务电子产品、医药制剂以及高科技工业设备等领域。此外，该项目还将进一步拓宽经济区企业的出口渠道，为阿塞拜疆对外贸易发展提供新的增长动力。

据了解，阿拉特自由经济区位于阿塞拜疆首都巴库以南约70公里处，隶属于加拉达格区，毗邻巴库国际海运贸易港。凭借优越的地理位置，该经济区已成为连接中亚、欧洲和中东的重要交通节点，并依托跨里海国际运输通道，辐射里海—黑海地区、独联体国家以及欧洲市场。

目前，经济区已与巴库国际海运贸易港、巴库—第比利斯—卡尔斯铁路及区域高速公路网络实现互联互通。港口与经济区之间建有专用铁路线路和物流仓储设施，企业货物可实现从港口、铁路车站到生产企业的无缝衔接。未来，随着货运机场建成投运，经济区内企业生产的产品将能够通过海运、公路、铁路和航空等多种方式，更加便捷地进入里海—黑海地区、中亚、俄罗斯以及欧洲市场。