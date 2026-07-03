女企业家数量超百万 哈国近一半商业主体由女性管理

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦总统直属妇女事务和家庭人口政策国家委员会支持下，全球女企业家理事会（Global Businesswomen Council）第四次会议2日在阿斯塔纳举行。

哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部部长、总统直属妇女事务和家庭人口政策国家委员会主席阿依达·巴拉耶娃（Аида Балаева）向会议致贺词。

阿依达·巴拉耶娃表示，哈萨克斯坦持续完善相关法律体系，为女性从事创业活动和拓展经济发展空间创造有利条件。

她说：“哈萨克斯坦始终系统推进性别平等政策。宪法保障男女享有平等权利和机会，《男女平等权利和机会国家保障法》已正式实施，《2035年前家庭和性别政策构想》也正在稳步推进。正是得益于这些系统性工作，如今女性已在经济领域占据众多领导岗位。”

她指出，总统直属妇女事务和家庭人口政策国家委员会高度重视提升女性经济活跃度，并根据总统指示，持续推进扩大女性经济机会的一系列举措。

“目前，国家委员会正在制定促进女性创业发展的综合规划。该文件将整合国家支持措施、培训项目、融资机制以及在新经济形势下拓展女性发展空间的相关倡议。”阿依达·巴拉耶娃说。

她介绍，目前哈萨克斯坦登记注册的女性企业家已超过100万人。女性经营和管理着全国近一半的中小企业主体，并为中小企业领域超过三分之一的就业岗位提供支撑。

与此同时，女性创业活动主要集中在服务业领域，而在大型企业中的女性占比仍有待进一步提高。