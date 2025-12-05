“企业家的成功是国家荣誉的鲜明体现”——总统出席优秀企业表彰大会并发表重要讲话

总统向获奖企业家表示热烈祝贺，并就当前经济形势、营商环境改善、数字化转型、投资吸引以及企业社会责任等重大议题阐述了重要观点。

企业家是国家荣誉的象征，国家永远是你们坚强后盾

托卡耶夫总统在致辞伊始指出：

“今天对我国工商界来说是意义非凡的一天。我们正按惯例为‘质量金奖’‘责任金奖’及‘哈萨克斯坦最佳商品’评选的获奖者颁奖。我衷心祝贺各位！”

总统强调，在座每一位企业家的成就，都是国家荣誉最生动的体现。

“你们生产优质产品，为经济发展和人民福祉作出巨大贡献，同时积极投身公益慈善。这正是对事业忠诚、务实且真正爱国公民的可贵品质。国家随时准备为你们提供支持。”他说。

他特别宣布，自今年起将10月29日正式定为“哈萨克斯坦企业家日”，并决定设立国家最高荣誉——“仁慈”勋章，以表彰在社会责任与慈善领域作出突出贡献的企业家。总统表示，明年起，将有多位在场企业家获此殊荣。

经济实现十年最快增长，中小企业成为重要引擎

总统透露，今年哈萨克斯坦经济增长预计超过6%，为近十年最高水平，国内生产总值首次突破3000亿美元大关。

非原材料出口几乎翻番，出口企业数量增长两倍，产品销往140个国家。

“中小企业作用尤为突出。”托卡耶夫说。

五年来，中小企业数量增长1.5倍，产值增长2.5倍，占经济总量已达40%，吸纳就业近450万人。

必须为高附加值中小企业创造最优条件

总统要求政府把支持高附加值优质产品生产的中小企业作为重中之重。

“我作为国家元首，特别重视中小企业发展，所有关键问题都在我亲自监督之下。”他说。

他坦承，尽管政府已采取大量去障碍措施，但仍存在不少亟待解决的痛点与堵点。“我们必须公开承认这一点。”

新税法与数字化将重塑政商关系

针对新税法实施过程中部分条款引发的争议，总统表示：

“我收到不少企业诉求，内容大家都很清楚，也在媒体上公开。政府必须认真研究，找到合理解决方案，别无他路，这是国家层面的大事。”

他要求大幅改善税收征管，更多依靠数字化手段解决问题，并确保明年即将推出的“哈萨克斯坦商品生产者名录”和“国家商品目录”公平透明，杜绝个别企业利用规则漏洞在政府采购中获取不正当优势。

总统强调：

“政商关系必须彻底改变。要大规模推进数字化和人工智能应用，让企业家真正感受到官僚主义的减少。”

创意产业蕴藏巨大潜力，青年一代大有可为

托卡耶夫指出，全球创意产业每年创造超过2万亿美元收入，可提供5000多万个就业岗位，但在哈萨克斯坦仅占GDP的1%。

“我们的年轻人极具创造力，完全契合这一领域。我们必须全力释放这一潜力。”他说。

投资环境决定未来，国家将为投资者开通“绿色通道”

总统提醒，全球外国直接投资已连续两年下降，2024年实际部门投资缩水11%。他要求政府把改善营商环境作为最优先任务，已宣布对准国有企业设立实施禁令，将473项资产推向市场，预计可为民间资本释放约3.5万亿坚格发展空间。

他透露，总检察院非法资产追回委员会即将转型为投资者权益保护委员会，大型投资者将享有“绿色通道”，大幅加快许可办理速度。

企业家精神是国家应对复杂局势的最大底气

在讲话结尾，托卡耶夫总统向全体企业家表达崇高敬意：

“作为总统，我对在座的各位、对我国整个民族资产阶级怀有真诚的尊重。我相信你们的能力、务实精神和人文情怀。你们是为国家福祉不懈奋斗的真正爱国者！”

国家元首还寄语全国企业家：

“在最困难的形势中也蕴藏着最大机遇。决不能垂头丧气，而要积极寻找成功之路。你们的每一步都将激励更多年轻人投身创业。祝大家事业兴旺、一帆风顺！”

颁奖仪式上，托卡耶夫总统向所有参加“质量金奖”和“责任金奖”评选的企业家致以衷心感谢，并亲自为获奖者颁奖。

【编译：木合塔尔·木拉提】