巴甫洛达尔企业家米卡伊尔·奥舍夫：以实际行动守护民族团结

奥舍夫的父母在历史上的前苏联大规模强制迁徙时期从高加索地区辗转来到哈萨克斯坦。得益于当地民众的热情接纳与帮助，他们在严酷环境中站稳脚跟，度过了艰难岁月。奥舍夫回忆说，父亲12岁、母亲更年幼时便踏上额尔齐斯—巴彦的土地。在寒冷的列车上被迫迁移的各族群众，当时并不知道未来将面临怎样的命运。

“童年时家里很少谈及那段往事。直到长大后，父母才陆续讲起那段经历。他们常说，若不是来到一个以善良著称的国度，命运难以想象。正是在严寒中给予温暖的哈萨克人民，让我们得以生存。”

Фото: Микаил Аушевтің жеке мұрағатынан

奥舍夫说，父母对哈萨克人民始终怀有深厚的敬意。在他看来，包容与好客不仅是民族传统，更是这片土地独特的人文气质。能在同一时期接纳车臣人、印古什人、德国人、朝鲜人等众多民族，是哈萨克人民的胸怀体现。

如今，奥舍夫担任巴甫洛达尔州“Халкъан барт”（意为“人民团结”）车臣—印古什民族文化协会主席。协会致力于弘扬民族文化和母语，同时传播国家历史与价值观，设有长者理事会、妇女理事会、青年组织及文体社团，并在多个城市和地区设有分支机构。

在2024年洪灾期间，协会积极向受灾群众提供物资和资金援助。奥舍夫表示，帮助他人本是应尽之责，无需张扬。他的企业曾在南部军火库爆炸事件后向当地运送25吨土豆，以解燃眉之急。

Фото: Микаил Аушевтің жеке мұрағатынан

除社会活动外，奥舍夫还是大型农业企业“Pakhарь”农场有限责任公司的负责人。该企业位于热列津区，多年来在荒地上建设起现代化农业小镇。自2011年启动建设以来，企业已发展成为拥有近300名员工的综合农业基地，建有48套配套住房，全部接入集中供暖、供水和排污系统。员工家庭免交房租和水电费，只需安心工作、维护集体财产。

企业经营面积达9200公顷，发展优质种植业和畜牧业，拥有现代化奶牛场及完善的仓储和农机设施。其灌溉系统依托92公里长的人工水渠，为当地农业生产提供保障。奥舍夫表示，尽管当地多为沙质土壤，但通过灌溉种植土豆和玉米，能够保持较高产量和稳定品质。企业每年向地区稳定基金供应土豆，今年冬季以每公斤100坚戈的价格供应680吨，旨在为低收入家庭提供价格稳定的食品。

“我们始终牢记企业对国家和人民的责任，让本地居民优先受益。”他说。

谈及未来，奥舍夫强调要在年轻一代心中播撒爱国精神的种子。他常告诫子女，要成为真正的哈萨克斯坦爱国者，必要时为祖国挺身而出。

“我们的祖国只有一个，那就是哈萨克斯坦。生活在这片土地上的每一位有责任感的公民，都应怀有同样的信念。”奥舍夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】