莫斯科企业家与哈萨克斯坦探讨合作新机遇

论坛旨在进一步巩固两国企业间的联系，并明确新的合作路径。会议期间，双方重点讨论了贸易与经济往来、工业合作、数字化转型、中小企业支持、旅游业发展以及文化交流等议题。

哈萨克斯坦驻俄罗斯大使达吾然·阿巴耶夫在会上介绍了哈萨克斯坦的社会经济发展情况，并强调总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中提出，要积极吸引外国投资进入国民经济关键领域。

Фото: Посольство Казахстана в России

莫斯科出口中心总经理瓦西里·斯捷帕诺夫指出，哈萨克斯坦长期位列莫斯科主要出口伙伴前三位，各领域均呈现稳定增长，这进一步凸显了本次会议的重要性。

莫斯科市政府外经与国际关系局局长谢尔盖·切列明表示，目前哈俄双边贸易额约280亿美元，其中三分之一（约90亿美元）来自莫斯科企业。2025年第一季度，该指标同比增长14.2%，达到19亿美元。他同时透露，今年11月托卡耶夫总统计划对俄罗斯进行国事访问，届时将在阿斯塔纳和阿拉木图举办“莫斯科日”活动。

阿拉木图州旅游局局长库阿尼什别克·米拉姆别库勒介绍了该地区丰富的旅游资源，强调其在生态旅游、户外休闲和自然探索方面的优势。

莫斯科旅游委员会副主席布拉特·努尔穆哈诺夫则表示，2024年莫斯科共接待了2600万游客，其中包括20万名来自哈萨克斯坦的游客。他指出，这一数字仍有很大增长潜力，并表示愿意推动互访考察团和商务对接活动。

Фото: Қазақстанның Ресейдегі Елшілігі

阿拉木图州企业与工业创新发展局局长库阿尼什·巴克特吾勒在发言中强调了该州在自然资源、工业潜力和跨境物流中的战略地位，呼吁莫斯科企业积极参与新项目。

此外，阿拉木图州数字技术局局长阿克勒·詹多斯·卡纳特吾勒介绍了当地主要数字化项目的实施情况，指出通过引入先进技术，区域基础设施管理效率显著提升.

哈萨克斯坦轻工业企业协会副会长因娜·阿片科则向与会者展示了本国的时尚产业，并推介了“Global Nomads”品牌。

论坛最后举行了商务配对环节。哈俄两国企业家就合作前景展开讨论，阿拉木图州政府和哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆代表还解答了俄方企业的具体问题，进一步推动双方在多个领域的务实合作。

【编译：达娜】