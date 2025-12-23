破解企业抵押难：“达穆”基金创新担保机制激活实体经济

据他介绍，新型担保工具正有效解决困扰企业发展的核心痛点——抵押资产不足问题。

第一基金（面向中小企业）： 截至目前，该基金已覆盖2400多个项目，提供的担保比例高达贷款金额的85%。依托这一支持，广大企业家已顺利获得总额达4240亿坚戈的银行贷款。

第二基金（面向大型投资项目）： 该基金专注于单笔额度超过70亿坚戈的融资需求。目前已为两个总价值240亿坚戈的项目提供了支持。国家通过覆盖项目成本最高30%的风险份额，且担保期限最长可达15年，有效激励了商业银行将自有资金投向长期工业和基础设施项目。

—我们的目标是通过技术革新实现经济结构的转型升级。信用担保基金现已成为强有力的政策工具，即便在企业抵押物不足的情况下，也能确保其获得必要的资本支持。-朱曼哈林强调。

朱曼哈林还透露，得益于业务流程的自动化和组合式管理方法的应用，目前担保申请的审批时限已缩短至2个工作日。这一举措极大提升了国家扶持政策的可及性与响应速度。

【编译：阿遥】